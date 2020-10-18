百位辣妹攜戰袍較勁下盤肌耐力　性感、小清新一次蒐集

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百位辣妹攜戰袍較勁下盤肌耐力　性感、小清新一次蒐集

娛樂中心/綜合報導

calendar_today2020-10-18 10:55:32｜update2020-10-18 11:09:02

▲蕾菈（左）、翁子涵（右）出席台灣百大網紅聯名寫真見面會。（圖／媚娘兒IG）
▲蕾菈（右）、翁子涵（左）出席台灣百大網紅聯名寫真見面會。（圖／媚娘兒IG）

「媚娘兒 2020 台灣百大網紅聯名寫真」於昨（17）日在華山 1914 文化創意產業園區圓滿落幕，這次主辦單位精心設計見面會場地為這個活動砸下數百萬，多位IG人氣美女惹火出席，每一位追蹤人數皆高達10萬以上，其中翁子涵超過87萬粉絲，美麗妄娜也有36萬以上，蕾菈更是高達百萬，為了符合這次的寫真主題，每位IG美女都身著性感小禮服和粉絲拍照、簽名和互動遊戲，活動現場也湧入近3000位粉絲朝聖。 

現場特地舉辦「IG美女對尬計時甩奶」競賽，報名的有青青、啾啾、天燈妹、蔡譯心、潔西、蘿拉、采兒、沈琪琪、謝立琪、黃艾比、咪雅、韓智恩，預計挑選10位進行一分鐘內大腿綁上計時器，挑戰各位下盤的「肌耐力」，最強可獲得1萬元獎金。沈琪琪透露自己平常比較少運動，但是會為了獎金豁出去，今天還特別準備低胸一點的洋裝給粉絲們福利，希望深邃的事業線能替她帶來好運。蔡譯心則笑說：「雖然平常為了保持腿部線條、不敢練腿部肌肉，但為了遊戲獎金會拼盡全力，這次的衣服會秀出招牌美腿搭配性感高跟鞋，讓大家拍好拍滿。」 

由於這次見面會活動從早上11點到下午5點，長達7小時要保持最佳狀態和眾女神比美，李小星坦言自己是工作狂，一週前會開始使忌口少吃，讓身型拍起來好看，很期待這次見面會可以和眾多美女一起出席也趁機跟大家敘敘舊。啾啾則笑說：「會準備性感的服裝備戰，見面會的前幾天會比較早睡養足精神，跟其他女神比美肯定比不過，但是如果是甜美小清新的話，這個是自己的強項。」（編輯：侯家瑜） 

▲翁子涵IG超過87萬粉絲追蹤。（圖／媚娘兒IG）
▲翁子涵IG超過87萬粉絲追蹤。（圖／媚娘兒IG）
▲多位IG人氣美女惹火出席百大網紅聯名寫真會。（圖／媚娘兒提供）
▲多位IG人氣美女惹火出席百大網紅聯名寫真會。（圖／媚娘兒提供）
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