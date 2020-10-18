中國稱美軍是病毒源頭　「戰狼外交」惹怒川普強化反中

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中國稱美軍是病毒源頭　「戰狼外交」惹怒川普強化反中

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-18 11:04:12

川普/美軍
▲中國外交部長趙立堅曾在推特上稱，美軍參加2019年武漢世界軍人運動會，可能將病毒帶至中國。川普因此非常憤怒，加上長期累積的不滿導致其政策轉變。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普上任以來，國家安全團隊許多成員都將中國視為對美國的最大威脅，然而《華爾街日報》指出，川普任期的前 3 年並不將此威脅視為最重要的議題，他更加重視與北京的貿易談判，成為美國對中政策的「最大絆腳石」。但中國強硬的戰狼外交、對病毒源頭的不實指控，以及疫情對選情帶來的影響，讓川普徹底改變對中國的態度。
《華爾街日報》16 日引述前國安部門官員的說法，國安會議在川普剛上任時要求各單位提出對應中國的方案，包括強化與台灣的關係、遏止中國電信公司在全球的發展等一系列的提案，但這些都很少被採納。不過，事態在今年 3 月出現變化，川普同意一連串的對中行動，包括部署軍艦至南海、限制中國科技公司取得先進技術、增加對台軍售、關閉中國駐休士頓領事館，以及限制 TikTok、WeCaht 等中國應用程式。此外，政府仍在考慮採取進一步措施，包括監視涉嫌支持中國在美間諜活動的中國國航員工、追查中國政府支持的政商影響力、制裁更多中國科技公司。
根據華盛頓現任、前任官員的說法，川普政府態度轉變有 3 大原因： 1 月美中達成第一階段貿易協議後，川普認為更強硬的中國政策對連任有利；新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情爆發後，總統顧問對中國看法更加嚴厲；中國政府在香港議題以及其他問題上，果斷的行動（戰狼外交）激怒了美國行政官員和國會。

過去川普不斷強調他與中國領導人習近平私交良好，且川普一開始非常重視貿易談判，為此他提高關稅、進行制裁，並淡化香港人權議題以免阻礙談判。但隨著新冠病毒疫情在美國升溫，疫情破壞了川普在經濟上的政績還有連任的機會，川普的推特從讚揚中國「防疫恰當」變成指控「隱匿疫情」。

匿名政府官員說，中國外交部發言人 3 月份的推文稱，美軍參加武漢世界軍人運動會，將病毒帶到了中國，這個毫無根據的指控激怒了川普。美國商務部長羅斯（ Wilbur Ross ）表示，川普對中國立場的轉變「是一個演變過程，不是突然的大爆炸」。
▲（圖／翻攝自
▲中國外交部長趙立堅3月曾發文，稱美國疾管中心（CDC）被「抓包」，很可能是美軍將病毒帶至武漢，美國欠中國一個解釋。（圖／翻攝自 Twitter）
《華爾街日報》分析，美中間的衝突應該暫時不會升級，目前中國的回擊都是對應美國的行動，例如中國駐休士頓總領事館關閉，中國也下令關閉美國駐成都總領事館。而美國大選的結果如何，也不會有太大影響，民主黨候選人拜登的顧問也贊同川普政府對中國侵略的分析，台灣議題、先進技術競爭也將持續是兩國的衝突點。
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