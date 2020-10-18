中國稱美軍是病毒源頭　「戰狼外交」惹怒川普強化反中

根據華盛頓現任、前任官員的說法，川普政府態度轉變有 3 大原因： 1 月美中達成第一階段貿易協議後，川普認為更強硬的中國政策對連任有利；新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情爆發後，總統顧問對中國看法更加嚴厲；中國政府在香港議題以及其他問題上，果斷的行動（戰狼外交）激怒了美國行政官員和國會。
過去川普不斷強調他與中國領導人習近平私交良好，且川普一開始非常重視貿易談判，為此他提高關稅、進行制裁，並淡化香港人權議題以免阻礙談判。但隨著新冠病毒疫情在美國升溫，疫情破壞了川普在經濟上的政績還有連任的機會，川普的推特從讚揚中國「防疫恰當」變成指控「隱匿疫情」。
匿名政府官員說，中國外交部發言人 3 月份的推文稱，美軍參加武漢世界軍人運動會，將病毒帶到了中國，這個毫無根據的指控激怒了川普。美國商務部長羅斯（ Wilbur Ross ）表示，川普對中國立場的轉變「是一個演變過程，不是突然的大爆炸」。
《華爾街日報》分析，美中間的衝突應該暫時不會升級，目前中國的回擊都是對應美國的行動，例如中國駐休士頓總領事館關閉，中國也下令關閉美國駐成都總領事館。而美國大選的結果如何，也不會有太大影響，民主黨候選人拜登的顧問也贊同川普政府對中國侵略的分析，台灣議題、先進技術競爭也將持續是兩國的衝突點。