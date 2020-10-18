流感疫苗引發民怨 侯友宜：中央配發不足
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-18 11:39:49
今年因為新冠肺炎疫情，想要施打公費流感疫苗的民眾大排長龍，而政府施打規則朝令夕改，50到64歲的民眾不在優先施打的範圍引發民怨；新北市長侯友宜受訪時表示，因為很多民眾擔心得到流感所以搶打，中央配發疫苗不足的關係，才會造成民怨，希望大家多多體諒。
侯友宜表示，因為新冠肺炎以及流感容易在秋冬盛行，很多民眾非常擔心感染到流行性感冒，再加上中央是希望不分批就可以施打，所以預判很多人來搶打，這一次確實民眾非常踴躍打流感疫苗，以至於在供應上，中央實際上是配發不足，新北目前已經調整，希望以高風險分批梯次來施打。侯友宜說，為了整個疫苗的不足，地方有很多的聲音，包括我們的里長、鄰長，有的已經通知了里民來，卻沒有辦法施打，當然他們的聲音也都聽進去，適時給中央反映，新北配合中央調整步伐，施打的時間和梯次不變，先以65歲以上、國小以下、6個月以上的高風險族群優先施打，其他的50歲到64歲的民眾，就要等疫苗補充以後再來施打。
侯友宜表示，如果給民眾帶來困擾跟不便的話，希望大家能夠多多體諒，確實中央的整個疫苗是不足的，中央已經知道這個問題，已經在調整，快速地採購疫苗，希望採購到以後立即施打。
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