台南地震高鐵4車次延誤 旅客未搭車票一年內可退
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-18 11:24:15｜update2020-10-18 11:24:18
台南地區 17 日晚間連續發生 3 起地震，最大芮氏規模達 5.2 ，為此高鐵啟動嘉義至台南區間災害告警系統，導致部分車次延誤，高鐵表示，因地震屬天然災害，不適用延遲退費之規定，購買因地震影響車次旅客，若車票未經使用，一年內都可免費辦理退票。
台灣高鐵表示，因 17 日晚間 23 時 03 分台南地區地震影響，啟動嘉義至台南區間災害告警系統，部分路段（ TK260.7~279.1 ）測得第三級地震告警，為確保營運及旅客安全，行經地震區域 693 、 295 、 333 、 598 車次列車於雲林、嘉義、台南車站臨時停車。高鐵指出，事發後即成立緊急應變中心，並派維修人員趕赴受影響區域，確認各項設施、結構安全且土木設施均不受影響後，各車次列車依標準作業程序，陸續恢復運行，地震應變期間也於車站及列車，加強對旅客廣播，說明延遲情形，並準備礦泉水供旅客取用，同時調派計程車於各車站等候接駁，於列車到站後，全力協助運送旅客。相關退費及退票規定部分，高鐵說明，因地震屬天然災害，非可歸責高鐵，不適用延遲退費之規定。凡購買因地震影響之車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票口辦理全額退票，免收手續費。