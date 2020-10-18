中國東南沿海部署東風-17飛彈　港媒：解放軍為攻台準備

報導指出，中國長期將台灣視為「要奪回的分離省份」如果有必要，不排除武力統一，兩岸在 2016 年民進黨執政後逐漸緊張，而過去福建省、浙江省的飛彈部署在前總統陳水扁執政時期達到頂峰，《南華早報》分析，美國近期與台灣簽署一系列軍售協議，出售的武器包括愛國者飛彈以及 F-16 戰機，導致今年台海緊張局勢升溫。
加拿大軍事雜誌《 Kanwa 國防評論》（ Kanwa Defense News ）總編輯安德烈・張（ Andrei Chang ）表示，從衛星照片來看，福建省、廣東省的解放軍海軍陸戰隊、火箭部隊基地都在擴張，現時每個火箭部隊都裝備齊全，有些在東部、南部戰區的基地甚至在幾年內擴大 2 倍，顯示解放軍正加快準備針對台灣的戰爭。安德烈指出，廣東普寧市的飛彈部署是針對台灣，但東風-11 和東風-15 無法攻擊台東、花蓮的空軍基地，因此東風-17 的升級備受關注。
中國解放軍還部署了俄羅斯的 S-400 防空飛彈系統，據稱這套系統可以偵測、擊落 600 公里範圍的導彈、無人機和戰鬥機，防禦來自台灣空軍的攻擊。安德烈認為，先進的 S-400 足以蓋整個台灣，此外解放軍還有 20 個空軍旅，其中一些配有中國第一架隱形戰機殲-20（ J-20 ），海軍陸戰隊 13 個旅中有 10 旅目前位在東南沿海。