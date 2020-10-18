中國東南沿海部署東風-17飛彈　港媒：解放軍為攻台準備

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中國東南沿海部署東風-17飛彈　港媒：解放軍為攻台準備

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-18 11:44:21｜update2020-10-18 11:47:05

東風17/解放軍
▲2019年10月在中華人民共和國建國70週年典禮上首次亮相的東風17。（圖／美聯社／達志影像）
香港《南華早報》今（18 ）日報導，中國解放軍在東南沿海升級導彈基地，配備了最先進的高超聲速導彈東風-17（ DF-17 ）。解放軍持續在海域周遭進行一系列的軍演向台灣施壓、加快在沿海地區的軍事化，軍事觀察家和消息人士認為，北京很可能在為入侵台灣做準備。
北京內部軍事消息人士向《南華早報》透露，解放軍不斷再升級導彈基地，在東南沿海部署了最新進的東風-17，逐步取代了數十年的東風-11 與東風-15。新的東風導彈射程更長、更精確，最遠射程可達 2500 公里，東風-17 在去年（ 2019 ）10 月 1 日中共 70 年建國國慶閱兵中首次公開亮相。
報導指出，中國長期將台灣視為「要奪回的分離省份」如果有必要，不排除武力統一，兩岸在 2016 年民進黨執政後逐漸緊張，而過去福建省、浙江省的飛彈部署在前總統陳水扁執政時期達到頂峰，《南華早報》分析，美國近期與台灣簽署一系列軍售協議，出售的武器包括愛國者飛彈以及 F-16 戰機，導致今年台海緊張局勢升溫。

▲2016年11月的第十一屆中國國際航空航天博覽會上首度公開並進行雙機飛行展示
▲中國生產的影型戰機殲-20。2016年11月的第11屆中國國際航空航天博覽會上首度公開並進行雙機飛行展示。（圖／美聯社／達志影像）
加拿大軍事雜誌《 Kanwa 國防評論》（ Kanwa Defense News ）總編輯安德烈・張（ Andrei Chang ）表示，從衛星照片來看，福建省、廣東省的解放軍海軍陸戰隊、火箭部隊基地都在擴張，現時每個火箭部隊都裝備齊全，有些在東部、南部戰區的基地甚至在幾年內擴大 2 倍，顯示解放軍正加快準備針對台灣的戰爭。安德烈指出，廣東普寧市的飛彈部署是針對台灣，但東風-11 和東風-15 無法攻擊台東、花蓮的空軍基地，因此東風-17 的升級備受關注。
中國解放軍還部署了俄羅斯的 S-400 防空飛彈系統，據稱這套系統可以偵測、擊落 600 公里範圍的導彈、無人機和戰鬥機，防禦來自台灣空軍的攻擊。安德烈認為，先進的 S-400 足以蓋整個台灣，此外解放軍還有 20 個空軍旅，其中一些配有中國第一架隱形戰機殲-20（ J-20 ），海軍陸戰隊 13 個旅中有 10 旅目前位在東南沿海。
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