王識賢痛哭5小時崩潰　自爆「躺著不好賺」

戲劇《神之鄉》，該劇於日前殺青，16日舉辦殺青宴，演員王識賢、李李仁、李玉璽、項婕如、周采詩、王彩樺、黃鐙輝、廖威廉、林玟誼等人皆出席參加。王識賢透露有場戲哭了4、5個小時，雖然可以躺著賺，但他表示這是最難賺的一場戲。

劇組於桃園大溪拍攝，並拍攝期間也都住在當地，眾人也因此培養出好感情。李玉璽說：「我們每天收工回飯店後，還會一起討論隔天的拍攝，幾乎是24小時都待在一起。只要到隔壁敲門就能見面，這種經歷真的很特別。」演員們也一一分享殺青感言，紛紛直呼不捨，李李仁表示這也是他跟王識賢時隔16年左右再次合作，能跟好兄弟再續前緣讓他非常開心。

▲李李仁暌違多年跟王識賢再度合作。（圖 / 東森、映畫提供）

提到拍攝時最印象深刻的戲，王識賢、項婕如和廖威廉都表示，對劇中的哭戲最難忘，廖威廉更說這是他哭戲最多的一齣戲。王識賢表示有場戲，一哭就是4、5個小時，全程爆淚大哭的狀態之外還要一直躺著，讓他崩潰直呼：「我早就知道這場戲不好賺」，自嘲是躺著賺最難的一場戲。項婕如則是因為一場深刻的哭戲，喊卡後眼淚都還停不下來，直到收工後都還在情緒中。

▲《神之鄉》日前殺青。（圖 / 東森、映畫提供）

王彩樺笑說她第一場戲在理髮廳拍攝，但室內熱到不行還要跳舞，讓她第一天拍攝就濕身，想忘記都難。周采詩則表示《神之鄉》是她生完小孩後的第一部戲劇，拍攝的過程都非常美好難忘，譬如劇中的女演員們組了個「仙女團」，殺青那天她們還一起坐在貨卡車上吃披薩、看彩虹，每天拍攝都很開心。