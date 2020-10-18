最低下殺2折！線上旅展搶先開跑　15大飯店優惠懶人包

餐飲部份則有熱賣的「栢麗廳平日下午茶四人優惠折扣券」每組 2,499 元，一次購買 10 張再加贈 1 張，三燔本家推出「平日雙人壽喜燒或涮涮鍋放題優惠折扣券」每張 1,399 元，泰市場推出「平日午餐雙人優惠折扣券」每張 1,399 元，義饗食堂重新熱鬧開幕後推出「平日饗樂雙人優惠折扣券」每張 1,099 元，平日周一至周五午餐或周一至周四晚餐均可使用。
六福旅遊集團即日起啟動線上旅展，今年首度推出「聯合住宿券 2,000 元」，使用 2 張即可入住價值 1.5 萬元的六福萬怡卓越客房 1 晚及早餐 2 客，加碼贈 2 張六福村門票跟 1 張關西六福莊 2,000 元平日住宿折抵券；使用 4 張則可享關西六福莊肯亞藍天客房 3 人住宿 1 晚外，再送早餐 3 客、超值優惠三選一（晚餐／草原歷險／狐獴觀察體驗），優惠最低 21 折起。
國泰飯店觀光事業線上旅展即日起至 11 月 15 日開賣，集合旗下慕軒飯店及和逸飯店兩大品牌，聯合住宿券每張 2,500 元， 12 月 30 前憑券入住台北指定館別，再加碼送飯店雙人下午茶；餐券商品最低價則有「和逸飯店‧台北忠孝館午間套餐券」 200 元，以及去年熱銷的「慕軒飯店 GUSTOSO 早/午/晚間餐券」 590 元，另外於旅展現場購買指定餐券，另享買 10 送 1 優惠及滿額禮。
老爺線上旅展於 10 月 23 日中午 12 時登場，共推出 20 種商品，創下歷年來新紀錄，更首次推出全新商品「老爺微環島券」搶市，每套 13,200 元即可任選指定飯店入住，最多可使用 6 晚住宿；熱門商品「老爺聯合住宿券」優惠效期超過 1 年，每張 2,900 元，線上滿 20 張送 2 張、滿 30 張送 3 張。消費單筆滿額 10,000 元可抽住宿券好禮，最大獎為老爺酒店 5 天 4 夜環島假期套券。
麗緻餐旅集團線上旅展分別在餐飲、客房與湯券推出優惠，台北亞都麗緻大飯店首度推出新型態「餐廳聯合券」，單張 8,360 元，可任選館內任一餐廳享用，最高可體驗價值近萬元的巴賽麗廳和牛套餐與 House Wine 共四客；陽明山中國麗緻大飯店推出「紗帽溫泉房住宿券買一送一」，即將於近期嶄新開幕的烏來璞石麗緻溫泉會館，「燒湯湯屋」雙人體驗優惠 2,960 元；竹湖暐順麗緻文旅不到 3,000 元好入手、適合初次體驗的消費者。
台北西華飯店線上旅展主打住宿券最低 21 折、餐券最低 65 折，西華豪華客房一晚優惠價 3,000 元，加價至 5,000 元還可享 24 盎司美國頂級 Prime 丁骨牛排及頂級爐烤波士頓龍蝦一隻，原價 21,500 元，再加價至 5,600 元就能享 24 盎司美國頂級 Prime 丁骨牛排、頂級龍蝦及入住期間兩客早餐。餐券包含怡園中餐廳、 TOSCANA 義大利餐廳及政商名流最愛的 KOUMA 日本料理小馬。
eslite hotel 誠品行旅線上旅展即日起至 11 月 15 日登場，每年皆造成搶購風潮的 The Chapter Café「 無國界饗樂單人套餐券」下殺 5 折，每張 940 元，一次購買 4 張即可享有 3,600 元的優惠，旅展現場則有 In Between 之間餐廳「稻香美國肋眼牛排單人套餐券」，每張 1,700 元，以及「波士頓活龍蝦單人套餐券」每張 2,000 元，消費滿額加贈「炙燒和牛頰牛肉麵」 1 組，及雅緻客房住宿券 1 張。
台北美福大飯店線上旅展首推「彩匯自助餐券」最低 64 折起，下午茶券每人 690 元，「超值美食通用券」每張 2,800 元，可於館內港台日義四大風格餐廳擇一選用；住宿優惠部分，「四人樂遊住宿券」萬元有找，可 4 人入住雙人客房兩間，每房提供兩客彩匯自助餐廳早餐，首度販售的「美福全館商品券」，單張面額 2,000 元可抵用全館餐飲及住房消費，套券購買最低優惠 77 折，消費滿額即可以 3,020 元的優惠價加購「平日行政客房住宿券」 1 張。
台北文華東方酒店今年雖然沒有參與實體展，但仍推出線上旅展搶攻餐飲及芳療商機，即日起至 11 月 8 日止，「雅閣中餐廳季節套餐優惠券」 2 組優惠價 7,700 元，「 Bencotto 義大利餐廳三道式午間套餐優惠券」 2 組優惠價 3,180 元，「文華餅房 7 吋蛋糕優惠券」優惠價 1,600 元， 90 分鐘「東方精萃」療程優惠券優惠價 5,200 元。
台北新板希爾頓酒店線上旅展即日起至 10 月 29 日登場，中餐廳「嫣紅鵝六人合餐券」一套 8 張，優惠價 48,184 元，加贈逸廊英式下午茶雙人券 8 張以及希爾頓客房住宿券 1 張；自助式餐廳「悅・市集平日餐券」一套 10 張，加贈送青雅中餐廳港式點心吃到飽 1 張，優惠價 8,620 元，「餐廳現金券」每張面額 1,000 元，每套 10 張販售，買一套贈輕乳酪蛋糕及 3 張 1,000 元現金券，買五套加贈希爾頓客房住宿 1 晚。
台北 W 飯店今年線上旅展推出「全館通用商品禮券」，優惠最低約 63 折， the kitchen table 海鮮之夜自助晚餐雙人券 5 組 17,820 元，紫艷中餐廳精選雙人午餐套餐餐券 5 組 11,990 元，最受歡迎的「 SK 全方位淋巴循環單人療程 90 分鐘券」，線上旅展優惠 3, 900 元。
福容大飯店於 10 月 26 日至 11 月 25 日推出線上旅展，每年必搶的熱銷商品連鎖餐券每張 880 元，買十送二平均只要 733 元；聯合住宿券單張面額 2,699 元，買十送一，平均 2,454 元，加碼再贈總價值 2,000 元餐飲抵用券。會員只要在 12 月 20 日前至享福卡 App 登錄發票就能參加抽獎，獎項包含麗寶樂園渡假區無敵饗樂卡、 iPhone 、聯合住宿券等，總價值超過 30 萬。
大溪威斯汀線上旅展即日起至 10 月 31 日晚上 11 時 59 分止，「經典法式下午茶雙人券」 每張 800 元，約下殺 74 折，儷軒中餐廳首度亮相的「黃皮土雞濃湯鍋四人套餐券」每張 3,680 元，約下殺 63 折，歷年熱銷的「掛爐片皮鴨四人套餐券」每張 3,980 元，約下殺 58 折。
若想要泡湯的民眾，礁溪長榮鳳凰酒店線上旅展推出一泊二食「雙人住宿券」，每張 7,199 元、折扣低至 38 折，「桂冠自助餐廳雙人餐券」午、晚餐皆適用，特價 1,388 元，買 10 張再送 1 張，「高級／綠景湯屋雙人泡湯券」每張 1,080 元，可使用 90 分鐘，「一日遊單人券」售價 988 元，可享慢活 SPA 與桂冠自助餐廳午（晚）餐，等於用餐享免費泡湯。
除了飯店業者自辦線上旅展外，訂房平台 AsiaYo 即日起至 11 月 15 日也推出飯店住宿優惠，包含誠闊礁溪渡假飯店、礁溪寒沐酒店、 GOGO Hotel 回行旅逢甲館、經典假日酒店等，優惠價最低 3 折起，加入 LINE 好友每周 10 名免費住宿，加碼送溫泉泡湯券。