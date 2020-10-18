最低下殺2折！線上旅展搶先開跑　15大飯店優惠懶人包

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最低下殺2折！線上旅展搶先開跑　15大飯店優惠懶人包

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-10-18 12:19:09｜update2020-10-18 12:19:14

自助餐
▲飯店業者提前推出線上優惠，住宿優惠下殺 2 折起，每年都吸引無數民眾搶購的熱門自助餐券，也同樣有優惠折扣。（圖／晶華國際酒店集團）
一年一度的台北國際旅展將於 10 月 30 至 11 月 2 日在南港展覽館開展，為拉抬買氣，飯店業者提前推出線上優惠，住宿優惠下殺 2 折起，每年都吸引無數民眾搶購的熱門自助餐券，也同樣有優惠折扣，讓民眾不用到旅展現場，就能享有超值優惠。
晶華國際酒店集團於 10 月 26 日中午 12 點至 11 月 2 日下午5點舉辦線上旅展，一共推出 15 項住房優惠及 12 項餐飲優惠，明星商品首推台北晶華酒店「郵輪式體驗專案－日本文化之旅禮品券」，兩天一夜 7,980 元可入住豪華客房，並享免費參加日本奉茶、節慶浴衣穿搭、以及東京築地魚市的拍賣文化課程；台南晶英酒店「海東家庭客房平假日不含早住宿券」，主打假日、加人不加價，最多可入住4人，每組只要 4,999 元。
餐飲部份則有熱賣的「栢麗廳平日下午茶四人優惠折扣券」每組 2,499 元，一次購買 10 張再加贈 1 張，三燔本家推出「平日雙人壽喜燒或涮涮鍋放題優惠折扣券」每張 1,399 元，泰市場推出「平日午餐雙人優惠折扣券」每張 1,399 元，義饗食堂重新熱鬧開幕後推出「平日饗樂雙人優惠折扣券」每張 1,099 元，平日周一至周五午餐或周一至周四晚餐均可使用。

▲礁溪晶泉丰旅雅緻客房一泊二食住宿券下殺
▲礁溪晶泉丰旅雅緻客房一泊二食住宿券下殺 4.5 折，僅於線上旅展販售。（圖／晶華國際酒店集團）
六福旅遊集團即日起啟動線上旅展，今年首度推出「聯合住宿券 2,000 元」，使用 2 張即可入住價值 1.5 萬元的六福萬怡卓越客房 1 晚及早餐 2 客，加碼贈 2 張六福村門票跟 1 張關西六福莊 2,000 元平日住宿折抵券；使用 4 張則可享關西六福莊肯亞藍天客房 3 人住宿 1 晚外，再送早餐 3 客、超值優惠三選一（晚餐／草原歷險／狐獴觀察體驗），優惠最低 21 折起。

國泰飯店觀光事業線上旅展即日起至 11 月 15 日開賣，集合旗下慕軒飯店及和逸飯店兩大品牌，聯合住宿券每張 2,500 元， 12 月 30 前憑券入住台北指定館別，再加碼送飯店雙人下午茶；餐券商品最低價則有「和逸飯店‧台北忠孝館午間套餐券」 200 元，以及去年熱銷的「慕軒飯店 GUSTOSO 早/午/晚間餐券」 590 元，另外於旅展現場購買指定餐券，另享買 10 送 1 優惠及滿額禮。

▲老爺線上旅展於
▲老爺線上旅展於 10 月 23 日中午 12 時登場，共推出 20 種商品，創下歷年來新紀錄。（圖／老爺酒店）
老爺線上旅展於 10 月 23 日中午 12 時登場，共推出 20 種商品，創下歷年來新紀錄，更首次推出全新商品「老爺微環島券」搶市，每套 13,200 元即可任選指定飯店入住，最多可使用 6 晚住宿；熱門商品「老爺聯合住宿券」優惠效期超過 1 年，每張 2,900 元，線上滿 20 張送 2 張、滿 30 張送 3 張。消費單筆滿額 10,000 元可抽住宿券好禮，最大獎為老爺酒店 5 天 4 夜環島假期套券。

麗緻餐旅集團線上旅展分別在餐飲、客房與湯券推出優惠，台北亞都麗緻大飯店首度推出新型態「餐廳聯合券」，單張 8,360 元，可任選館內任一餐廳享用，最高可體驗價值近萬元的巴賽麗廳和牛套餐與 House Wine 共四客；陽明山中國麗緻大飯店推出「紗帽溫泉房住宿券買一送一」，即將於近期嶄新開幕的烏來璞石麗緻溫泉會館，「燒湯湯屋」雙人體驗優惠 2,960 元；竹湖暐順麗緻文旅不到 3,000 元好入手、適合初次體驗的消費者。

台北西華飯店線上旅展主打住宿券最低 21 折、餐券最低 65 折，西華豪華客房一晚優惠價 3,000 元，加價至 5,000 元還可享 24 盎司美國頂級 Prime 丁骨牛排及頂級爐烤波士頓龍蝦一隻，原價 21,500 元，再加價至 5,600 元就能享 24 盎司美國頂級 Prime 丁骨牛排、頂級龍蝦及入住期間兩客早餐。餐券包含怡園中餐廳、 TOSCANA 義大利餐廳及政商名流最愛的 KOUMA 日本料理小馬。

▲誠品行旅線上旅展開跑，熱銷的「
▲誠品行旅線上旅展開跑，熱銷的「 無國界饗樂單人套餐券」下殺 5 折，每張 940 元。（圖／誠品行旅）
eslite hotel 誠品行旅線上旅展即日起至 11 月 15 日登場，每年皆造成搶購風潮的 The Chapter Café「 無國界饗樂單人套餐券」下殺 5 折，每張 940 元，一次購買 4 張即可享有 3,600 元的優惠，旅展現場則有 In Between 之間餐廳「稻香美國肋眼牛排單人套餐券」，每張 1,700 元，以及「波士頓活龍蝦單人套餐券」每張 2,000 元，消費滿額加贈「炙燒和牛頰牛肉麵」 1 組，及雅緻客房住宿券 1 張。

台北美福大飯店線上旅展首推「彩匯自助餐券」最低 64 折起，下午茶券每人 690 元，「超值美食通用券」每張 2,800 元，可於館內港台日義四大風格餐廳擇一選用；住宿優惠部分，「四人樂遊住宿券」萬元有找，可 4 人入住雙人客房兩間，每房提供兩客彩匯自助餐廳早餐，首度販售的「美福全館商品券」，單張面額 2,000 元可抵用全館餐飲及住房消費，套券購買最低優惠 77 折，消費滿額即可以 3,020 元的優惠價加購「平日行政客房住宿券」 1 張。

▲台北美福大飯店線上旅展首推「彩匯自助餐券」最低
▲台北美福大飯店線上旅展首推「彩匯自助餐券」最低 64 折起，下午茶券每人 690 元。（圖／台北美福大飯店）
台北文華東方酒店今年雖然沒有參與實體展，但仍推出線上旅展搶攻餐飲及芳療商機，即日起至 11 月 8 日止，「雅閣中餐廳季節套餐優惠券」 2 組優惠價 7,700 元，「 Bencotto 義大利餐廳三道式午間套餐優惠券」 2 組優惠價 3,180 元，「文華餅房 7 吋蛋糕優惠券」優惠價 1,600 元， 90 分鐘「東方精萃」療程優惠券優惠價 5,200 元。

台北新板希爾頓酒店線上旅展即日起至 10 月 29 日登場，中餐廳「嫣紅鵝六人合餐券」一套 8 張，優惠價 48,184 元，加贈逸廊英式下午茶雙人券 8 張以及希爾頓客房住宿券 1 張；自助式餐廳「悅・市集平日餐券」一套 10 張，加贈送青雅中餐廳港式點心吃到飽 1 張，優惠價 8,620 元，「餐廳現金券」每張面額 1,000 元，每套 10 張販售，買一套贈輕乳酪蛋糕及 3 張 1,000 元現金券，買五套加贈希爾頓客房住宿 1 晚。

台北 W 飯店今年線上旅展推出「全館通用商品禮券」，優惠最低約 63 折， the kitchen table 海鮮之夜自助晚餐雙人券 5 組 17,820 元，紫艷中餐廳精選雙人午餐套餐餐券 5 組 11,990 元，最受歡迎的「 SK 全方位淋巴循環單人療程 90 分鐘券」，線上旅展優惠 3, 900 元。

福容大飯店於 10 月 26 日至 11 月 25 日推出線上旅展，每年必搶的熱銷商品連鎖餐券每張 880 元，買十送二平均只要 733 元；聯合住宿券單張面額 2,699 元，買十送一，平均 2,454 元，加碼再贈總價值 2,000 元餐飲抵用券。會員只要在 12 月 20 日前至享福卡 App 登錄發票就能參加抽獎，獎項包含麗寶樂園渡假區無敵饗樂卡、 iPhone 、聯合住宿券等，總價值超過 30 萬。

▲除了飯店業者自辦線上旅展外，訂房平台
▲除了飯店業者自辦線上旅展外，訂房平台 AsiaYo 即日起至 11 月 15 日也推出飯店住宿優惠。（圖／AsiaYo）
大溪威斯汀線上旅展即日起至 10 月 31 日晚上 11 時 59 分止，「經典法式下午茶雙人券」 每張 800 元，約下殺 74 折，儷軒中餐廳首度亮相的「黃皮土雞濃湯鍋四人套餐券」每張 3,680 元，約下殺 63 折，歷年熱銷的「掛爐片皮鴨四人套餐券」每張 3,980 元，約下殺 58 折。

若想要泡湯的民眾，礁溪長榮鳳凰酒店線上旅展推出一泊二食「雙人住宿券」，每張 7,199 元、折扣低至 38 折，「桂冠自助餐廳雙人餐券」午、晚餐皆適用，特價 1,388 元，買 10 張再送 1 張，「高級／綠景湯屋雙人泡湯券」每張 1,080 元，可使用 90 分鐘，「一日遊單人券」售價 988 元，可享慢活 SPA 與桂冠自助餐廳午（晚）餐，等於用餐享免費泡湯。
除了飯店業者自辦線上旅展外，訂房平台 AsiaYo 即日起至 11 月 15 日也推出飯店住宿優惠，包含誠闊礁溪渡假飯店、礁溪寒沐酒店、 GOGO Hotel 回行旅逢甲館、經典假日酒店等，優惠價最低 3 折起，加入 LINE 好友每周 10 名免費住宿，加碼送溫泉泡湯券。
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