亞鄰最低價限制 汽油價不變、柴油調漲0.1元
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-18 12:26:05｜update2020-10-18 12:26:09
台灣中油公司宣布， 19 日凌晨零時起汽油價格不調整，柴油調漲 0.1 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 22.0 元、 95 無鉛汽油每公升 23.5 元、 98 無鉛汽油每公升 25.5 元、超級柴油每公升 19.3 元。
台灣中油表示，本周受中國大陸原油進口量增加與市場供應短缺疑慮消除等因素相互抗衡影響，國際油價震盪微幅上揚。本周調價指標 7D3B 周均價為每桶 41.44 美元，較前周 40.92 美元上漲 0.52 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.034 元，國內油價依公式計算漲幅為 0.92％ ，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲 0.2 元及 0.4 元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽油價格不調整，柴油調漲 0.1 元，汽、柴油應調未調之 0.2 元及 0.3 元皆由台灣中油吸收。台灣中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。