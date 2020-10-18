「小明」回不了家、強推萊豬 羅智強：陳時中你最不人道
「小明」回不了家、強推萊豬 羅智強：陳時中你最不人道
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-10-18 12:27:08
新冠肺炎疫情至今仍在世界各國持續延燒，而執政當局也針對旅居中國大陸的台商與家人，及欲來台讀書的陸生，採取嚴格規範。而針對過去國民黨揭露台商小孩「小明」無法返台，遭到拒絕於國門外，國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強，則將矛頭指向陳時中，直指「小明」事件以及近日為美豬進口背書，顯示陳時中是個不人道的人。
羅智強在臉書上表示，過去由國民黨揭露的台商小孩「小明」，因為新冠肺炎疫情緣故，無法進入台灣國門，「當初陸委會主委陳明通是要讓小明回國的，而不人道地斷了小明回家路的人，就是陳時中。」羅智強氣憤表示，「用防疫大神的光環做足了不人道之後，才說『未免做了很多不人道的事』」。羅智強也指出，陳時中的不人道，不僅僅是在小明事件而已。「陳時中為了替總統蔡英文的美豬進口政策背書，置國人健康於高風險中，尤其是和他一樣有『三高』國人的健康。」羅智強說，「你非但不人道，而且還蒙蔽了自己的良心！陳時中，假惺惺也假的有個限度吧！」