MLB／莫頓封印老東家太空人打線　5.2局無失分寫驚人紀錄

然而雖然紀錄上對太空人有利，但今天他們開局卻立刻就陷入到了險境之中，先發投手L. McCullers Jr.前2局就被Randy Arozarena和Mike Zunino敲出2發全壘打、丟掉3分。
而太空人打線此役也遭到Morton的封鎖，他前5局只讓太空人敲出1支安打、無失分；第6局Martin Maldonado選到保送，Jose Altuve敲出內野安打，太空人獲得一三壘有人的機會，光芒當機立斷換投，結果Nick Anderson順利解決掉Michael Brantley，化解掉危機。
6局下機會又轉到了光芒這邊，崔志萬靠著內野安打上壘，Willy Adames選到保送，一三壘有人時，Zunino擊出高飛犧牲打，讓球隊攻得本場的第4分。
第7局太空人攻佔上一三壘，但可惜Yuli Gurriel擊出雙殺打，浪費掉了這次大好「破蛋」的機會。雖然第8局，球隊近況最好的Correa敲安送回2分，然而此時打線不夠串聯的問題再度發生，留下殘壘；第9局他們也無法攻下分數，最終以2分之差落敗。
Morton今天先發5又2/3局，只被敲2安無失分，另飆出6次三振，一如他過去在G7表現的水準一樣精彩，算上今天這一場比賽，他生涯4次在「winner-take-all」的淘汰戰掛帥先發，拿下大聯盟史上最多的3勝，堪稱是近年最會投關鍵戰的選手。