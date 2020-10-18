親子與醫護人員一起挑戰 兒童醫療公益路跑溫馨又有趣
親子與醫護人員一起挑戰 兒童醫療公益路跑溫馨又有趣
記者陳問荷/新北報導
calendar_today2020-10-18 14:00:00｜update2020-10-18 14:06:48
瑞信兒童醫療基金會今（18）日舉辦第五屆公益路跑於新北市三重區幸福水漾公園登場，有許多的親子家庭和醫護人員報名參加，大小朋友們在特別來賓三鐵一姐李筱瑜的領跑下，齊心挑戰跑完全程。
路跑分為3公里及6公里兩個組別，現場約有400名背著基金會大眼龜造型背包的兒童在賽道上開心的向前跑，「大眼龜」也象徵著只要有決心和毅力，就算跑得慢也還是能夠抵達終點的運動精神。瑞信兒童醫療基金會吳春福董事長表示，健康快樂的國民是國家最重要的資產，瑞信舉辦公益路跑活動，就是要帶領親子和醫護人員走向戶外，運動健身，同時藉著活動來宣揚兒童友善醫療的觀念，讓小朋友就醫時不再害怕，今天看到這麼多的爸爸媽媽和小朋友們，以及我們許多的醫生、護士朋友來參加這個公益活動，真的是太好了。
賽程結束後由11歲的璦婗表演熱力舞蹈，璦婗表示自己之前受過瑞信的兒童醫療協助，所以今天要當第一個表演者，希望結合自己以及大家的力量一起回饋，讓更多小朋友受惠，熱舞表演之後還有金陵女中同學表演精彩的扯鈴，並在獎品豐富的抽獎活動後本屆路跑圓滿結束。吳春福說，這次的路跑活動感謝許多企業及協會的支持與新北市政府新聞局的指導，讓第五屆公益路跑活動成功舉行，並且獲得許多的正面迴響，謝謝大家一起來協助做公益。