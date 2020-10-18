親子與醫護人員一起挑戰　兒童醫療公益路跑溫馨又有趣

瑞信兒童醫療基金會今（18）日舉辦第五屆公益路跑於新北市三重區幸福水漾公園登場，有許多的親子家庭和醫護人員報名參加，大小朋友們在特別來賓三鐵一姐李筱瑜的領跑下，齊心挑戰跑完全程。

路跑分為3公里及6公里兩個組別，現場約有400名背著基金會大眼龜造型背包的兒童在賽道上開心的向前跑，「大眼龜」也象徵著只要有決心和毅力，就算跑得慢也還是能夠抵達終點的運動精神。