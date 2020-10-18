昔稱「會虧到不省人事」 基隆捷運政績柯文哲也想分？
昔稱「會虧到不省人事」 基隆捷運政績柯文哲也想分？
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-10-18 14:23:34｜update2020-10-18 14:27:38
台北市長柯文哲13日下午，前往交通部與部長林佳龍、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌等人，共同召開「北北基軌道路網政策溝通平台」會議，四人達成五大共識，敲定原欲建設的基隆輕軌將升級為捷運，將從南港為起點，中間與建設中的汐止民生線交會後，一路通到基隆。而過去曾經批評若中央蓋基隆輕軌「會虧到不省人事」而反對的柯文哲，也表態北市願意負擔部分建設經費。
2017年總統蔡英文宣布，將在南港到基隆之間建輕軌。不過柯文哲當時相當看衰，表示捷運是種迷思，捷運路線是要有很強的都市規劃，自償性要靠都市規劃來處理，但沒有看到細節沒有辦法評論。而柯文哲也多次表示，全台並非所有縣市都需要捷運或輕軌。而現階段交通部與北北基三市長，則針對基隆捷運達成五大共識，柯文哲也承諾，基隆捷運延伸到南港站及南港展覽館站，針對地下化部分，願意負擔30億的工程款。而外界也好奇，針對相關捷運或輕軌政策，柯文哲總是質疑中央政府，沒有進行通盤規劃就急著興建，甚至過去還因為批評捷運汐止民生線是「盲腸」，與新北市長侯友宜隔空交鋒。而現在不僅汐民線最快將在2022年開工，就連原本批評會虧錢的基隆捷運，柯文哲也放低姿態表示願意協助興建，是否單純為了「拚政績」？對此北市府副發言人黃瀞瑩表示，無論是汐民線還是基隆捷運，台北捷運公司與交通部及另外兩市，已經經歷長期溝通，也希望能在中央與地方共同合作下，促進三市間的交通運輸。而知情人士透露，針對基隆捷運部分，北北基三市之所以能達成共識，主要還是因為捷運實屬重大交通建設，若是能成功興建，對於三位市長來講都是不小的政績。「與其大家都沒共識，一直放在那邊沒進展，不如坐下來好好談談，做出對民眾及國家最有利的措施。」知情人士也指出，2022年林右昌及柯文哲都即將卸任，除了傳出林右昌不排除投入台北市長選戰外，卸任市長的柯文哲除了試圖交棒給副市長黃珊珊外，更得延續政治生命，挑戰2024年總統大選，「無論是哪個政治人物，任內政績一直都是『多多益善』的」。