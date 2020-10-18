NBA／尼克有意爭取！范喬丹將有望簽下2千萬以上的大合約

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NBA／尼克有意爭取！范喬丹將有望簽下2千萬以上的大合約

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-10-18 15:57:32

Raptors Bucks Basketball
▲Fred VanVleet球季後將有機會簽下一張大合約。（圖／美聯社／達志影像）
根據《紐約每日新聞報》記者Stedan Bondy報導，曾幫助多倫多暴龍拿到2019年總冠軍的年輕後衛「范喬丹」Fred Vanvleet，本季在成為自由球員之後，吸引了多支球隊關注，將有機會拿到一紙大合約。
Vanvleet在去年季後賽後6場比賽爆發後，開始成為市場上炙手可熱的球員，今年他的薪資為934萬6153美元，是他和暴龍合約的最後一年，之後就可以成為自由球員。
美媒認為，去年賽季結束之後，和溜馬簽下4年8500萬美元的Malcolm Brogdon，應該可以做為Vanvleet新合約的參考，兩人都是出色的雙能衛，不但能投能切、且有大賽經驗，不過Brogdon的身材和畢展更好。

今年投入自由市場的「大咖」球星並不多，許多球隊都把銀彈留到明年季後，因此Vanvleet有機會拿到一紙價碼僅比Anthony Davis和Brandon Ingram低的大合約。

除了暴龍想要續簽Vanvleet之外，Bondy在報導中指出太陽、活塞和尼克也都有興趣爭取他，而尼克將有機會在今年球季結束後，釋放大量薪資空間。
Vanvleet在去年奪冠之後，一度傳出他的新合約年薪可能達到3千萬，雖然當時有許多人認為溢價了，而且在本季結束後他的身價也稍微有些下滑，但是市場普遍預估他應該還是能拿到年薪2千萬左右的合約。
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