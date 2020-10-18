雲嘉生態保育大動員　海巡與您一起淨灘、減塑

海巡署中部分署第四岸巡隊今（18）日，分別於三條崙海水浴場、箔子寮漁港、布袋第三漁港及好美里海岸等處，辦理淨灘及放流等生態保育及親海活動，現場一千多人共同響應，第四岸巡隊動員三條崙安檢所、麥寮第一機動巡邏站等6處單位，合計9組25人執行戒護任務，共同與社會大眾「向海致敬」。 ▲海巡署中部分署第四岸巡隊生態保育及親海活動。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.18）×▲海巡署中部分署第四岸巡隊生態保育及親海活動。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.18）第四岸巡隊上校隊長邱仁道指出，近年來行政院積極推動「向海致敬」政策，鼓勵人民「知海」、「近海」、「進海」及「淨海」的宗旨，期望透過今(18)日各機關團體及民人舉辦的淨灘及放流活動，喚起社會大眾共同對海洋生態保育的重視，本隊為保障參與民眾安全，派遣同仁攜帶相關救生裝備從旁戒護，讓活動順利圓滿落幕。▲海巡署中部分署第四岸巡隊生態保育及親海活動。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.18）×▲海巡署中部分署第四岸巡隊生態保育及親海活動。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.18）邱仁道表示，海洋生態的維護及海洋資源永續發展是我們重要的課題，推動保育工作刻不容緩，更需全民共同努力達成，以確保海洋永續發展。