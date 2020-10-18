中市大坑步道遭鬼剃頭　莊競程：規劃保留帶

莊競程表示，這次伐採案地點，涉及民眾使用頻繁的大坑5-1步道，引起愛好登山民眾的關切，他希望農委會重視環境生態與水土保持，以「生活、生產、生態」三生平衡的角度，共創三贏。
為了顧及環境使用者的權益，莊競程建議在步道兩側、環境敏感區等區位，設立保留帶，避免皆伐，影響景觀。他也希望設置「食農教育」宣導牌子，推動森林活化教育，農委會主委陳吉仲當場允諾辦理。
陳吉仲以「超前佈署」指出， 目前國內木材自給率不到1%，依據第6次全國農業會議結論，10年內需達木材自給率5%之目標，此項政策不變。
他說，伐採作業應兼顧「生活、生產、生態」三生平衡，農委會已於今年5月13日通過「具生產性私有林限制採伐補償方案」，並已研擬「具生產性私有林限制採伐補償要點」，未來林農於申請林木收穫時，其經營森林區域內，如果有溪流、步道、沖蝕崩塌裸露等敏感區位，或發現受保全野生動植物對象時，依據政策發給補償，並規劃辦理食農教育，以鼓勵林農共同維護生態環境。
議員曾朝榮表示，5-1步道屬於年長者較喜歡爬的山，未來新植林木，應以景觀樹種為考量，發揮生態、遊憩、環境教育等多種效益，給大台中地區民眾一個賞心悅目的遊憩環境。
農委會林務局東勢林區管理處長蕭崇仁說，有關造林租地，實際上係私人經營之森林，承租人依約有收取地上林木之權，承租林農為生計需求，得於法規範圍內進行合理的林業經營，包含伐採、造林與再伐採收穫的林木生產。
目前砍伐後之現場樹頭、樹根皆有留存，未挖掘根株，本案租地伐採後林農也已開始新植造林，將栽植相思樹及殼斗科等原生闊葉樹種，係屬合法林業經營範疇，非外界誤解之土地開發利用行為；至於尚未伐採區域已通知承租人暫緩執行。