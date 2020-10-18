光復節活動蔡英文婉拒出席 侯友宜：大家應該一起慶祝
光復節活動蔡英文婉拒出席 侯友宜：大家應該一起慶祝
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-18 15:45:14
10月25日的台灣光復節，國民黨打算擴大舉辦紀念活動，並且邀請總統蔡英文出席，但她因另有行程而婉拒；新北市長侯友宜表示，光復節是一個很重要的節日，我們愛台灣這塊寶島，要好好珍惜，應該一起來慶祝台灣光復。
侯友宜18日參加新北市客家義民爺嘉年華踩街及祭祀大典，他表示，今年特別把挑擔奉飯結合全世界來瘋客家文化，用國際的元素像愛因斯坦的想像力、蒙娜麗莎的美麗、卓別林的自由和阿姆斯壯的勇氣，讓客家文化融合世界觀，今天有將近51個社團，以及國中小學生，還有很多民間樂團一起來參與這次大遊行，與客家族群好朋友一起紀念義民爺和義民節，讓大家永遠記得忠義兩個字。面對國民黨想擴大舉辦光復節的紀念活動，但蔡英文因另有行程而婉拒，侯友宜認為，光復節是國家重要慶典，也是台灣回歸中華民國的懷抱當中，所以慶祝光復節是每年例行性，而且很重要的一個節日，新北市在10月份，不管是國慶日或光復節都掛滿了國旗，充滿了愛國心，充滿愛中華民國，愛台灣這塊土地，所以慶祝台灣光復節，「我們愛台灣這塊寶島，我們大家好好的珍惜它，大家團結一起來慶祝台灣光復，愛台灣這一塊寶地」。