號召長者打流感疫苗 柯文哲：跟新冠肺炎一起得到就慘了
號召長者打流感疫苗 柯文哲：跟新冠肺炎一起得到就慘了
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-18 15:54:28
台北市長柯文哲今天（18日）下午，出席銀髮族重陽節老人關懷據點成果發表會活動。會中致詞時，也不忘對與會的眾多老人家們，呼籲65歲以上長者，一定要出門接種公費的流感疫苗，並強調「若方便的話也順便接種肺炎鏈球菌疫苗，以免之後跟新冠肺炎一起的到就慘了」。
柯文哲18日下午，出席由民進黨台北市議員張茂楠，所舉辦的銀髮族懷據點成果發表會活動。會中柯文哲也把握機會，向現場老人們宣傳接種公費流感疫苗。柯文哲表示，今年因為新冠肺炎疫情緣故，大家接種疫苗的情況相當踴躍，不過現階段的重點在於65歲以上的老人，應當積極接種公費疫苗。柯文哲也強調，接種流感疫苗後，也因順便接種肺炎鏈球菌疫苗，因為新冠肺炎疫情仍未退去，「若兩個一起得到就慘了」。而柯文哲在活動期間，也不忘宣傳自身的老人福利政策。柯文哲強調，現在台北市內65歲以上的長者，健保費都有台北市政府負擔，「每年最多補助每位老人將近九千塊，但接下來很有可能健保費將會調漲，但北市府也會持續補助。」柯文哲說，「對於老人的福利政策，我們還是希望從健康方面去著手，先把老人的健康都先顧好」。