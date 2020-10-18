泰國示威升溫！政府封地鐵站　民運團體靠社群發起遊行

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泰國示威升溫！政府封地鐵站　民運團體靠社群發起遊行

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-18 15:58:50｜update2020-10-18 16:04:24

▲（圖／翻攝自 Prachatai Twitter）
▲17日泰國民眾聚集在曼谷街頭示威。（圖／翻攝自 Prachatai Twitter）
泰國近日發生大規模反政府遊行示威，雖然泰國政府 14 日宣布曼谷進入緊急狀態，但成千上萬的抗議者仍持續在街頭抗議表達訴求。泰國警方為了阻止民眾聚集，週六（ 17 ）在街頭多處設置路障，並關閉了曼谷 77 個地鐵站。
據泰國媒體報導，抗議者們利用社交軟體號召群眾，在警察採取行動之前安排集會遊行。泰國當局威脅，將對網路上組織示威活動的推特、臉書帳戶採取法律行動。儘管曼谷仍處於緊急狀態、泰國政府態度強硬，泰國民主運動者還是發佈了新的活動號召。
警察為了制止抗議活動，17 日關閉曼谷大眾運輸系統（ BTS Skytrain ）、捷運（ MRT ）、機場捷運（ The Airport Link ），直到晚間 8 點半才恢復正常營運。但關閉大眾交通除了給週六的通勤者帶來諸多不便，也沒有成功抵擋抗議的人潮。抗議者們透過步行、摩托車、計程車甚至是嘟嘟車（ Tuk Tuk ）、共享汽車，抵達了每個集會地點，街頭都是抗議者高舉三指手勢。

▲（圖／翻攝自《曼谷郵報》）
▲泰國警方17日為阻止集會遊行封閉多個地鐵站，但抗議民眾還是透過各種方式抵達集會地點。（圖／翻攝自《曼谷郵報》）
曼谷首都警察局統計，在叻拋路（ Lat Phrao ）約有 8 千民示威者，Wong Wian Yai 約 8 千人、烏東素 BTS 站（ Udom Suk-Bang Na ）約 6 千人，藍康恆大學（ Ramkhamhaeng University ）也有 1 千多人，還有曼谷其他地方也舉行了小型集會，但泰國民運組織者統計的人數更多。隨著示威活動持續，總理帕拉育（ Prayut Chan-o-cha ）有意更加嚴厲的執行緊急狀態命令，不排除實施夜間宵禁。

《曼谷郵報》今（ 18 ）日報導，示威者在當地時間下午在各 BTS、MRT 車站聚集待命。自由青年運動（ Free Youth movement ）在臉書上號召民眾聚集在 BTS Skytrain 及地鐵站附近，等待示威遊行正式宣佈，該臉書專頁後遭到封鎖，青年運動改為使用 Telegram、推特等社群聯絡。據泰國媒體報導，遊行預定時間前（當地時間下午 3 點）已有大批民眾聚集在各鐵路車站，曼谷捷運宣佈將會關閉藍線 5 個車站。

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▲曼谷MRT宣佈將會關閉5個車站。（圖／翻攝自 Prachatai Twitter）
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▲泰國民運團體自由青年運動（Free Youth movement）在臉書上號召民眾聚集待命。（圖／翻攝自 Twitter）
《曼谷郵報》記者帕彭（ Patpon Sabpiton，Artie ）日前因為直播示威畫面的喜感模樣爆紅，但《曼谷郵報》在示威中也遭受批評，泰國英語媒體《 Prachatai 》指出，《曼谷郵報》片面報導稱地鐵站是被示威者關閉，但實際上地鐵是由政府下令關閉。該報帕彭也透過推特呼籲《曼谷郵報》作出改善。

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▲《曼谷郵報》因為片面報導而遭到批評。（圖／翻攝自 Prachatai Twitter）
 
 
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