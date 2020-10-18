泰國示威升溫！政府封地鐵站　民運團體靠社群發起遊行

警察為了制止抗議活動，17 日關閉曼谷大眾運輸系統（ BTS Skytrain ）、捷運（ MRT ）、機場捷運（ The Airport Link ），直到晚間 8 點半才恢復正常營運。但關閉大眾交通除了給週六的通勤者帶來諸多不便，也沒有成功抵擋抗議的人潮。抗議者們透過步行、摩托車、計程車甚至是嘟嘟車（ Tuk Tuk ）、共享汽車，抵達了每個集會地點，街頭都是抗議者高舉三指手勢。
曼谷首都警察局統計，在叻拋路（ Lat Phrao ）約有 8 千民示威者，Wong Wian Yai 約 8 千人、烏東素 BTS 站（ Udom Suk-Bang Na ）約 6 千人，藍康恆大學（ Ramkhamhaeng University ）也有 1 千多人，還有曼谷其他地方也舉行了小型集會，但泰國民運組織者統計的人數更多。隨著示威活動持續，總理帕拉育（ Prayut Chan-o-cha ）有意更加嚴厲的執行緊急狀態命令，不排除實施夜間宵禁。
《曼谷郵報》今（ 18 ）日報導，示威者在當地時間下午在各 BTS、MRT 車站聚集待命。自由青年運動（ Free Youth movement ）在臉書上號召民眾聚集在 BTS Skytrain 及地鐵站附近，等待示威遊行正式宣佈，該臉書專頁後遭到封鎖，青年運動改為使用 Telegram、推特等社群聯絡。據泰國媒體報導，遊行預定時間前（當地時間下午 3 點）已有大批民眾聚集在各鐵路車站，曼谷捷運宣佈將會關閉藍線 5 個車站。
《曼谷郵報》記者帕彭（ Patpon Sabpiton，Artie ）日前因為直播示威畫面的喜感模樣爆紅，但《曼谷郵報》在示威中也遭受批評，泰國英語媒體《 Prachatai 》指出，《曼谷郵報》片面報導稱地鐵站是被示威者關閉，但實際上地鐵是由政府下令關閉。該報帕彭也透過推特呼籲《曼谷郵報》作出改善。