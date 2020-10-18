進軍地方將壓縮與藍綠合作空間？民眾黨：特定議題才合作
進軍地方將壓縮與藍綠合作空間？民眾黨：特定議題才合作
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-10-18 16:17:13
台灣民眾黨今天（18日）上午，舉行南桃園服務處成立活動。身兼黨主席的台北市長柯文哲、民眾黨秘書長謝立功、黨團立委蔡壁如及賴香伶等人都到場與會。而外界也好奇，民眾黨自從年初總統及立委選戰之後，逐漸開始加強經營地方勢力，是否會影響到未來與國民黨或民進黨的合作空間？對此民眾黨秘書長謝立功表示，民眾黨沒有特別要與誰合作，而是針對議題服務選名。
台灣民眾黨18日上午，在中壢舉辦南桃園服務處成立活動。面對現場媒體詢問，國民黨與民進黨都已經長期在地方經營，民眾黨現階段也開始積極經營地方勢力，未來是否會縮小與藍綠合作的空間？對此柯文哲並未頻論，而是會後統一由黨秘書長謝立功回應說明。謝立功表示，其實民眾黨沒有特別要跟藍或綠合作，而是依據議題服務選民，所以沒有跟特定對象合作的概念。而針對國民黨日前提出「倒閣」的議題，「可能是社會上覺得上次民眾黨跟藍合作，關切這次是否繼續合作倒閣。」謝立功說，「民眾黨會評估倒閣的成本還有效益，最重要的，民眾黨是希望能夠回到議場，真正能發揮監督的功能。」謝立功強調，包括美豬進口或者相關的民生議題，「像最近看到桃竹苗地區有1.9萬公頃農田停止灌溉，這對農民的傷害非常大，因為農田、水利一直是台灣很重要的一個基礎，可是不知道執政政府為什麼會貿然做這樣的決定。」謝立功說，「其實我看到農民的形容很心痛，說抽穗期停灌像墮胎，因為只剩下兩個禮拜就可以結穗、收割」。