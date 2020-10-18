普悠瑪報告出爐！運安會要求簽保密協議　家屬：搞小動作

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普悠瑪報告出爐！運安會要求簽保密協議　家屬：搞小動作

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-10-18 16:35:37｜update2020-10-18 16:35:45

董小羚
▲運安會今（ 18 ）日下午 1 時 30 分向罹難者家屬說明普悠瑪事故最終調查報告，但卻要求家屬先簽保密協議，引發反彈。（圖／記者陳致宇攝）
台鐵普悠瑪翻車意外將於 10 月 21 日屆滿 2 周年，國家運輸安全調查委員會預計 19 日公布最終調查報告，並於今（ 18 ）日下午 1 時 30 分向罹難者家屬說明，不過罹難者家屬代表董小羚於下午 3 時 45 分出面接受媒體訪問，表示運安會仍在說明事故經過，尚未解釋最後結果，同時也對運安會不舉辦記者會說明提出質疑。
家屬代表董小羚表示，運安會要求家屬必須簽署保密條款，但調查報告已經出爐，為什麼還要再簽保密條款，質疑運安會在搞小動作，現場家屬都沒有簽。運安會事後解釋，因調查報告尚未正式公佈，才會希望家屬先不要對外公開，但董小羚強調，今日出面是要說明對調查結果的看法，不是針對調查結果說明，認為運安會有點小題大做。
董小羚說，今日說明會一開始是由運安會主委楊宏智介紹調查成員，再由各專案負責人說明事件經過等，超過 2 小時都還沒講到最後結果，也不知道什麼時候才會結束。
另位家屬代表林小姐說，為了調查報告已經等 727 天，但運安會原本要開記者會說明，但卻因為怕家屬難過，所以取消記者會，這理由很牽強。董小羚也喊話，希望運安會可以開記者會接受媒體詢問，「家屬不會想到那麼多的專業，知道的東西是有限的，如果能開記者會讓媒體提問，結果會更好。」
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