北台灣濕涼一整周 颱風沙德爾最快20日生成
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-18 16:59:03｜update2020-10-18 16:59:17
受到東北風影響，未來一周北台灣都會是濕涼的天氣型態，另外在菲律賓東方海面至南海為一大低壓帶，有熱帶擾動發展的可能性，預估周二、周三有機會發展為今年第 17 號颱風沙德爾，水氣將會對基隆北海岸及東北部地區帶來局部大雨。
氣象局表示，未來一周都是東北風影響的天氣型態，降雨以桃園以北、東半部地區為主，天氣也較涼；中南部地區大多為多雲到晴，需留意日夜溫差；此外，東北風偏強，沿海易有強陣風，海面風浪大，海邊海上活動要注意安全。氣象局指出，明日水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為明顯且持續，花蓮地區亦有短暫雨，這些地方有局部大雨或豪雨發生的機率；桃園以北及台東地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區局部短暫陣雨。至於目前菲律賓東方海面至南海為一大低壓帶，有熱帶擾動發展的可能性，氣象局表示，預估到周二、周三才會有比較明顯發展，目前預報模式有發展為颱風的可能，但仍要持續觀察；周三、周四該系統通過菲律賓到南海地區時，將會為台灣帶來水氣，基隆北海岸及東北部地區帶來局部大雨。