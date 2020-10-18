P聯盟／領航猿6人輪換撐完全場 林金榜是否復出再看看
P聯盟／領航猿6人輪換撐完全場 林金榜是否復出再看看
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-18 17:25:02
桃園璞園與桃園領航猿今天同場出賽，賽前他們13人要拆成兩隊出戰，稍早出戰的領航員派出陳世杰、林耀宗、陳冠全、陳靖寰、彭俊諺、吳家駿、孫思堯，另外老將林金榜也臨危受命復出支援。
璞園之前宣布兩聯盟都將分兵參加，這次P.League+熱身賽和台大開打的Molten盃「撞期」，讓他們得在球員名單還沒確定，洋將也不能出賽的情況下，勉強以現有的人手出戰。昨天的比賽在南山高中有教職的陳世杰決定復出，今天賽前林金榜也出現在場邊，詢問過後總經理陳信安表示，林金榜一直都有跟球隊在練球，不過是否復出，還是要看他能不能迅速跟上球隊的球風和腳步，他一直都是一名防守的大師，希望能盡快抓到自己的節奏。
領航猿在今天和寶島夢想家的比賽，最終以77:84輸球，熱身賽目前2連敗，此役他們總共6人輪換直到中場，林金榜最終並未上場，陳靖寰、吳家駿和孫思堯都打了超過38分鐘。執行教練楊宜峰表示，「人不多，但在我眼裡他們有拿出百分百表現。世杰和金榜都是擔任老將的角色，帶領新人。金榜可以帶動球隊的防守，幫助新的球員更進步。」