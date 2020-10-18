百餘軍官涉軍購遭記過？國防部：與事實不符
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-18 17:01:08
今（18）日有國內媒體指國防部各項軍購目前滯留於美方戶頭中的軍購「結餘款」，至今額度仍高達近兩千億元台幣，且因審計部查案而被記大過的軍官就有182個。對此，國防部發出新聞稿駁斥，表示報導引述資料內容與事實不符，亦無所謂「182名軍官因軍購案記大過」情形。
國防部表示，對美軍購之財務管理均有明確及嚴謹的作業程序，有關軍購案結餘款，國防部均依規定報繳國庫；報導所載之金額，係本部依發價書完成付款，美方尚未交貨列帳之額度，並非「軍購案結餘款」。媒體報導實為誤解。另外，軍購帳戶案款，美方均定期提供表報供我方核對後，函送行政院主計總處及審計部核備，以達複式監督機制。其次，美方同意供售之軍購案，本部均依規定完成建案程序編列預算，並經立法院審議通過後，才會與美方簽署發價書。
國防部指出，關於國內媒體述及「182名軍官因軍購結餘款遭記大過」並非事實，該數據係為104-107年間違犯酒駕等軍紀案件隱匿未報，遭到懲處之統計資料，並非因財務違失受懲。請外界切勿訛傳。國防部表示，時值區域情勢嚴峻之際，籲請國人持續支持建軍發展，共同維護國家安全。