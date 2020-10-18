機長體驗營開課 親自駕駛A330模擬機飛上天
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-18 17:22:22｜update2020-10-18 17:22:25
航空業者近期推出多元體驗活動，長榮航空繼空服員體驗營、空廚體驗營後，今（ 18 ）日舉行機長體驗營，讓民眾可以在專業機師指導下，除了真實體驗飛行員的訓練課程、實際操作模擬機體驗飛行一圓機長夢，也更加瞭解飛行員嚴謹的培訓過程。
長榮航空表示，目前擁有兩棟訓練中心，是飛行員和空服員的培訓重鎮，各項設備平日僅供訓練使用，特別是各機型每台造價數億元新台幣的全飛行模擬機，可以模擬各種狀況，是飛行員進行培訓及年度複訓的重要設備，訓練能量經常滿載。此次在疫情期間舉辦機長體驗營，特地開放讓民眾有機會可以實際操作 A330 模擬機，體驗飛行的樂趣，也可以進入 B747 模擬機艙內參觀。長榮航空機長李孔傑指出，飛行員是一項高度專業的職業，除了需要通過重重嚴格的考核，每一趟飛行也都需要經過縝密的規畫；參加體驗營的學員表示，一直以來都有飛行的夢想，但從來沒想過可以在真正的機長教導下自己開飛機，雖然是在模擬艙，但好像跟在真的駕駛艙一樣，我當時有些緊張，但還是順利完成整趟飛行，非常開心。
此外，長榮航空自 17 日起，於每周六舉辦空廚體驗營及一日空服員體驗營，共計有 16 個梯次。空廚體驗營可讓民眾可直擊空廚運作，並由主廚親自教授紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵及經典的空廚牛三寶麵，也讓民眾親自動手製作經典的三道小菜，包含涼拌雲耳、涼拌海帶絲及黃金泡菜。空服體驗營則是由 3 位現役空服教官擔任，指導及示範一系列扎實的訓練課程，體驗營內容除了認識航空基本的安全教育外，還包括美姿美儀課程、機上服務流程訓練；在艙門訓練區、滅火訓練艙、緊急逃生訓練艙的課程，空服教官除了示範外，也會邀請學員實際操作各項設備。