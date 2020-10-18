影／10米大路通車了！打通永靖車站瓶頸路段

台鐵永靖車站屬於招呼站，周邊幾十年來一直無法解決的交通問題，終於打通，新建10米大路通車了，不用彎來彎去，聯外道路新闢工程今（18）日舉行通車典禮，彰化縣長王惠美說，「身體如果要健康，血路就要通；地方如果要進步，交通就要通」。

▲彰化縣政府協助永靖鄉公所爭取經費辦理「臺鐵永靖車站聯外道路新闢工程」，新闢路段從永崙路起往南，沿臺鐵縱貫線西側，終點為永興路路口。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

× ▲彰化縣政府協助永靖鄉公所爭取經費辦理「臺鐵永靖車站聯外道路新闢工程」，新闢路段從永崙路起往南，沿臺鐵縱貫線西側，終點為永興路路口。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

台鐵永靖車站屬於招呼站，周邊幾十年來一直無法解決的交通問題，終於打通，新建10米大路通車了！不用彎來彎去，彰化縣政府協助永靖鄉公所爭取經費辦理「臺鐵永靖車站聯外道路新闢工程」，新闢路段從永崙路起往南，沿臺鐵縱貫線西側，終點為永興路路口。

王惠美說，謝謝交通部公路總局補助2,264萬元，縣府配合款614萬元、公所自籌款614萬元，感謝立委、議員、代表支持，所有地主的配合，大家合力共同促成這條長365公尺、寬10公尺的新闢道路，總經費3,492萬元，從永崙路一直拓寬到永興路，打通瓶頸路段，完工後，對民眾進出永靖招呼站更加方便。

▲台鐵永靖車站屬於招呼站，周邊幾十年來一直無法解決的交通問題，終於打通，新建10米大路通車了！不用彎來彎去。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

× ▲台鐵永靖車站屬於招呼站，周邊幾十年來一直無法解決的交通問題，終於打通，新建10米大路通車了！不用彎來彎去。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

王惠美指出，永靖車站為全台鐵路客運人數最多的招呼站，每日進出人次約為1,000人左右，站區唯一的聯外道路為永崙路及九分路，既有道路過於狹窄，常造成旅客進出車站擁擠與不便，產生交通瓶頸，這條路打通後，對地方的幫助很大。

交通部公路總局第二區養護工程處長劉世桐表示，彰化縣政府與永靖鄉公所共同完成一條重要的交通建設，對地方後續的發展，絕對有一個關鍵的優勢，公路總局這幾年來一直與彰化縣政府保持密切合作關係，不只在生活圈，也在前瞻計畫各項獎補助部分也都全力協助，目前總共有將近60億元的工程在執行中，有了這些基礎建設，把人本因素帶進來以後，對地方的交通一定會更便利。

▲永靖車站為全台鐵路客運人數最多的招呼站，每日進出人次約為1,000人左右。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

× ▲永靖車站為全台鐵路客運人數最多的招呼站，每日進出人次約為1,000人左右。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

永靖鄉長詹木根說，感謝交通部公路總局對這次新闢道路的全力支持，也感謝王縣長縣府團隊在地方自籌款的鼎力相助，才能夠完成永靖火車站這幾十年來一直無法解決的交通問題，今天能夠通車，也要感謝所有地主成人之美，配合公所、縣府及公路總局這次經費補助的美意，讓土地徵收過程圓滿順利。