蔡正元酸陸：只會派幾架專機外出旅遊

「因為一個朝代還沒完全結束，一個朝代已經建立起來，兩個朝代不想繼續打內戰，只好尋求和平相處之道，後來就稱這個『之道』，叫做『九二共識』。」
蔡正元指出，也因為中國忙著「改革開放」和「民族復興」，台灣忙著「民主改革」和「政黨輪替」，都沒有時間繼續打「內戰」，偶而忙著「一個中國原則」，打打不傷筋骨的「外交戰」。
之後，前總統李登輝在1999年提出「特殊國與國關係論」，蔡正元批評李登輝「想把『兩個朝代』變成『兩個特殊關係的國家』，沒弄成結果，惹出美國來的一身腥。」
然後，蔡正元話鋒一轉，說後來雙方相安無事很長一段時間，但時間久了，台灣有點耐不住了，開始想獨立建國，開始實行去中國化政策，他將其稱之為「去朝代化」；還說台灣不停的編造神話和謊話，撲天蓋地自我催眠，煞有其事好像可以脫離「朝代」（中國），有機會挾著美國勢力「割據立國」，但就是不敢賭一把。
酸完台灣，接著酸中國，蔡正元說，「更搞笑的是，那個新的比較大的朝代，只忙著賺錢，也真的賺了好多錢，面對舊的比較小的朝代已經廢棄九二共識，說了老半天定海神針、地動山搖，就只會派幾架專機外出旅遊。」
對中國官方老是說「堅決反對（台獨）」，蔡正元諷刺：「頂多就是嘴巴不斷喊著，這句話快變成『哈利路亞』或『阿彌陀佛』的口訣了，九二共識不過就是一份合約，履約有履約的作法、違約有違約的作法。」
炮打完中國、台灣，蔡正元炮口轉向自家人，「蠻搞笑的是舊小朝代裡面，有一個已經下台的公司派（國民黨），應該說在野派，把九二共識當神主牌膜拜，說什麼沒有九二共識舊小朝代會有倒閉危機、股東安全會有危險。」
「真奇怪了，人家台上的公司派（民進黨）廢棄合約都沒事，你這個在野派幹嘛當太監著急？還先天下之憂而憂呢？沒你的事不擱置還窮攪和，不會找找別的事作作。」
蔡正元稱，「公司派」有本事打戰，「可以全民皆兵，也可以教召一群倒霉鬼，還可以每天花大錢派飛機迎接來旅遊的專機，而且對面的『堅決反對派』也只是一張嘴。」
蔡正元轟國民黨：「你這個在野派幹嘛不樂得清閒，隔山觀狗鬥？還跑出七十多歲的老頭子滿街喊九二共識，會不會心緒太無聊了？找點正經事作吧！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼