影／文化傳承　彰縣原住民族文化節暨傳統體能競技

109年彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動今(18)日上午在縣立體育館戶外圓形廣場登場，由長老們聯合祭祖祈福，表達對天、地與祖靈的敬意，彰化縣長王惠美說，透過祭典保佑所有原民朋友都能夠平安順利。

▲各隊將傳統舞蹈融入了現代的元素，呈現出傳統兼容現代的新樣貌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

× ▲各隊將傳統舞蹈融入了現代的元素，呈現出傳統兼容現代的新樣貌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

彰化居住的原住民人口數有5998人，彰化縣府今(18)日舉行原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，除了有祈福儀式，還有7個團隊結合傳統舞蹈與現代的元素競賽，現場可見不少年輕學子與孩童參與，年年參加活動的原住民青年說，即便到外縣市念書，但每年的活動將家族集合在一起，相當有意義。

▲彰化縣長王惠美也穿上原住民特色服飾為與原住民們做近距離互動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

× ▲彰化縣長王惠美也穿上原住民特色服飾為與原住民們做近距離互動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

彰化縣長王惠美也穿上原住民特色服飾為參賽者加油打氣，她說，縣府重視原住民族文化也能在縣內源遠流長，照顧好他們的生活，看到這麼多的年輕朋友一起來歡度豐年祭，讓文化傳承能落實到下一代，期許原住民朋友在彰化能落地生根，生活越過越好。

▲趣味競賽大展身手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

× ▲趣味競賽大展身手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

為了彰顯各族特色及均衡各族文化推展，活動開始的祈福儀式，由各族長老及代表，組成聯合主祭團隊「敬天、敬地、敬祖靈」，傳達給年輕一輩族人對自身文化維繫、傳承與宣揚的使命感，啟發族人牢記和平、尊重、互助、分享的祖訓，更祈求祖先護佑豐收，讓居住在彰化的各族子民都能豐衣足食，平安幸福。

活動現場並由原住民鄉親組成7個隊伍進行傳統體能競賽，各隊將傳統舞蹈融入了現代的元素，呈現出傳統兼容現代的新樣貌，除了凝聚族人共識外，更能增進社會大眾對原住民族豐富文化精髓的體認。

▲祈福儀式由各族長老及代表，組成聯合主祭團隊「敬天、敬地、敬祖靈」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

× ▲祈福儀式由各族長老及代表，組成聯合主祭團隊「敬天、敬地、敬祖靈」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.18）

彰化市隊的成員之一李佩宜是修平科技大學馬拉桑社的社長，為今天的比賽編舞，她說，小時候念書時較少機會學習傳統舞蹈，但每年為了要參加縣內年度的活動與比賽，家族都會大的帶小的一起練習，大學參加原住民社團，希望推動傳統文化，加入社團的其實平地人比原住民多，顯見有許多人相當喜愛原住民文化。