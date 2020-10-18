網美爆料「圈內黑暗面」！價碼、步驟全曝光：7成躺著賺

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網美爆料「圈內黑暗面」！價碼、步驟全曝光：7成躺著賺

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-18 17:56:42

▲（圖／取自橫綱凱咪（Aqq cami）臉書粉專）
▲橫綱凱咪以「網美圈的真相？七成都有在賣淫」的聳動標題寫下長文，爆料網美的暗黑內幕。（圖／取自橫綱凱咪（Aqq cami）臉書粉專）
擁有超過10萬粉絲的網紅橫綱凱咪（Aqq cami）日前在臉書以「網美圈的真相？？七成都有在賣淫！」這句標題，寫下長文揭開網美圈的暗黑內幕，不但爆料其實不少小模都有在賣淫，更直言這篇爆料文「大部份正妹都不敢分享」，貼文一出立刻引發熱烈討論。
擁有傲人身材的網美橫綱凱咪，光是個人IG就多達10萬多人追蹤，昨（17）日她在臉書以「網美圈的真相？？七成都有在賣淫！大部份正妹都不敢分享的文」為題發文，爆料許多網美是怎麼走向賣淫之路，更進一步透露自己將邁入第二階段的發展。
橫綱凱咪指出，網美圈站展一整天下來，可能只有幾千元，但參加飯局、接觸各種型態的有錢人後，開始發現飯局一場就上萬元，還不用很辛苦，「初期可能會有點不能接受，但這些七成的模特兒會開始慢慢被市場淘汰，因為只有露這個本錢」，她更進一步透露，「大約2萬到20萬都有」、「於是就有了很多你看ig跟臉書明明沒有什麼工作，但每天吃好喝好的小模開始美照洗版」。

▲（圖／取自橫綱凱咪（Aqq
▲橫綱凱咪寫下網美暗黑生態圈，更揭露業界行情價、步驟等細節。（圖／取自橫綱凱咪（Aqq cami）臉書粉專）
不僅如此，橫綱凱咪再爆料當部分網美價碼「卡關」遇瓶頸後，還會運用話題炒作讓自己多點曝光度，「這時候我想說，躺著賺很容易，但是要這樣出賣靈魂多久？」，她也不諱言大方承認自己現在也是在露身材「這是我的武器」，更明確表明哪天不做網紅圈了還可以回去做房屋代銷，「我就是屬於會讓自己生活的簡單心安理得並且努力工作賺錢的那一種」。
▲（圖／取自橫綱凱咪（Aqq
▲橫綱凱咪也大方表示自己不做網紅後，還是能當房屋代銷。（圖／取自橫綱凱咪（Aqq cami）臉書粉專）
文末，橫綱凱咪感嘆表示「女孩子要為自己打算，沒男人不會死」，也表示自己除了性感外，也努力搞笑、拍片，就是要與市場上其他網美做出區隔。而事實上橫綱凱咪除了經營臉書粉絲專頁以外，每周也會固定在YouTube上發表新片，跟著粉絲們一起探討性生活。文章曝光後，不少粉絲也紛紛留言表示「妳知道太多了」、「這篇是不能說的秘密」、「原來有著這麼多的秘密，很多美照的背後，還有這麼樣的故事」。（編輯：楊智傑）
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