P聯盟／曾祥鈞砍20分15籃板 富邦成熱身賽唯一2連勝球隊
P聯盟／曾祥鈞砍20分15籃板 富邦成熱身賽唯一2連勝球隊
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-18 20:48:47｜update2020-10-18 20:49:36
富邦勇士年輕中鋒曾祥鈞這次在P+聯盟熱身賽，在處女秀就展現出自己在籃下的威力，今天對上新竹攻城獅，更是砍下20分、15籃板的「雙十」數據，總教練許晉哲賽後也直言「他表現超乎預期！」
曾祥鈞和高國豪、田浩、林俊吉等人一樣，都是首次參加職業賽事，這兩場他在沒有洋將的情況下，不停的肆虐對手的禁區，今天抓下5個進攻籃板，投籃12投8中，似乎已經慢慢適應比賽節奏。許晉哲賽後肯定子弟兵表現，「前面的比賽有保護祥鈞，因為他本身有膝蓋積水狀況。但休息夠了，這兩天就有給他更多的磨練。他表現得也超乎我的想像，包括籃板保護和籃下的把握度。之後還有很多要練，像是策應和外線，還有很長的路要走，但球隊有很多人可以教他。」
而曾祥鈞表達了自己對於首秀、以及在這麼多人面前打球的興奮，「第一次打職業賽的客場，球迷很多、自己也很亢奮，我們這幾場有做好團隊的指令，減少失誤和讓對方在三分線外的出手。」富邦今年從ABL轉戰P+聯盟，雄厚的戰力很被外界所看好，而他們這次熱身賽也展現出成熟的技戰術配合及防守能力，成為唯一獲得2勝的球隊。對此許晉哲認為球隊狀態確實慢慢在提升，不過防守端失誤過多是他比較不滿意之處。