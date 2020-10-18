P聯盟／曾祥鈞砍20分15籃板　富邦成熱身賽唯一2連勝球隊

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

P聯盟／曾祥鈞砍20分15籃板　富邦成熱身賽唯一2連勝球隊

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-10-18 20:48:47｜update2020-10-18 20:49:36

富邦勇士中鋒曾祥鈞
▲富邦勇士中鋒曾祥鈞。（圖／林柏年攝）
富邦勇士年輕中鋒曾祥鈞這次在P+聯盟熱身賽，在處女秀就展現出自己在籃下的威力，今天對上新竹攻城獅，更是砍下20分、15籃板的「雙十」數據，總教練許晉哲賽後也直言「他表現超乎預期！」
曾祥鈞和高國豪、田浩、林俊吉等人一樣，都是首次參加職業賽事，這兩場他在沒有洋將的情況下，不停的肆虐對手的禁區，今天抓下5個進攻籃板，投籃12投8中，似乎已經慢慢適應比賽節奏。
許晉哲賽後肯定子弟兵表現，「前面的比賽有保護祥鈞，因為他本身有膝蓋積水狀況。但休息夠了，這兩天就有給他更多的磨練。他表現得也超乎我的想像，包括籃板保護和籃下的把握度。之後還有很多要練，像是策應和外線，還有很長的路要走，但球隊有很多人可以教他。」

而曾祥鈞表達了自己對於首秀、以及在這麼多人面前打球的興奮，「第一次打職業賽的客場，球迷很多、自己也很亢奮，我們這幾場有做好團隊的指令，減少失誤和讓對方在三分線外的出手。」
富邦今年從ABL轉戰P+聯盟，雄厚的戰力很被外界所看好，而他們這次熱身賽也展現出成熟的技戰術配合及防守能力，成為唯一獲得2勝的球隊。對此許晉哲認為球隊狀態確實慢慢在提升，不過防守端失誤過多是他比較不滿意之處。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

果粉看過來！蘋果（Apple）發表許多新款，您會想買嗎？

繼續作答
您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀