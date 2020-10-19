P聯盟／攻城獅拿到使用說明書 李家瑞：感到開心和幸福
P聯盟／攻城獅拿到使用說明書 李家瑞：感到開心和幸福
記者黃建霖/新竹報導
calendar_today2020-10-19 00:11:07
新竹攻城獅本周末在主場舉辦熱身賽，而除了當家球星高國豪吸睛的打法受人矚目之外，200公分的長人李家瑞展現出能裡能外的機動性，也讓人期待他在新賽季是否能完全兌現自己的身體天賦。賽後受訪時，這位一度準備離開籃壇的鋒線也感性的表示，真的非常感謝球團願意給自己機會。
李家瑞高中時期在基隆商工打球時，就已經很受人矚目，畢業後也投身SBL選秀，以「榜眼」身分被金酒選中。然而他在轉入職業後發揮的機會不多，陷入低潮，也曾一度自我懷疑。「當初從九太離開，想說沒有球隊要，就離開籃球界，但Kenny哥找到我，自己覺得可以試試看。」李家瑞說，「我想換一個地方試試看，來到這邊感到很開心和幸福，第一次感受到一個球團這麼用心對球員，隊友和教練也給我很多信心。因此我也開始有壓力，產生要把自己往上推的企圖心。」
李家瑞這次在熱身賽，是球隊在調度上的一枚活棋，在吳岱豪沒怎麼出賽的情況下，他常常扛到5號位，透過掩護幫助隊友製造機會；但也能外圍持球切入，爆發力強、而且重心也低，在場上錯位單打的能力讓人印象深刻。攻城獅總教練林冠綸認為，球隊這一些鋒線球員背景都很類似，李家瑞、蕭順議等人過去在前東家時年紀還不夠成熟，不懂得去運用他們自身的優勢，因此球隊現在就是給他們最大的信心去發揮，幫助他們成長。