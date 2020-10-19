鄭照新支持國民黨改名？磯諷改為酸民黨
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-19 08:23:42
國民黨立法院黨團總召林為洲日前提議拋出將「中國國民黨」改成「中華民國國民黨」的主張，引起黨內撻伐，國民黨前主席吳敦義也批評，「改名」是見樹不見林、短視近利的「愚者之見」。而前高市新聞局長、現任國民黨文傳會副主委鄭照新18日則在臉書檢討國民黨自己，認為國民黨弱在酸自己人多、願意扛責少，如此而已。
對於近年來中國國民黨每逢挫折，就會有人發出改名的聲音，吳敦義酸說，這乃是「失敗主義者」的「務虛」之議，因為中國國民黨在歷次選舉的成與敗，關鍵都非是黨名，而是選舉布局與候選人是否得當所致。而鄭照新表示，一向看不起冷眼旁觀還要嘴砲的人，10年前這群人做一樣的事，他看10年後還是一樣，酸民真的很廢；並指自己支持改名、但不是改掉中國，是把國民黨改成「酸民黨」。鄭照新13日曾在廣播節目指出，國民黨主流意見認為不必討論改名議題，黨內目前在這個議題也很有共識。他當時也幫林為洲緩頰，強調林為洲沒有說要改，他是在選區聽到不同聲音，拋出來讓大家討論，其本意是指國民黨沒有議題不能開放討論，所顯示的是政黨的開放精神；如今鄭照新再度有感而發，但檢視對象卻是國民黨本身，他感慨酸自己人的酸民太多、願意扛責少，還譏諷說國民黨可改「酸民黨」。