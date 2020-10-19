第48家公共托老中心掛牌 新北目標111年共60家
第48家公共托老中心掛牌 新北目標111年共60家
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-19 10:52:52｜update2020-10-19 11:04:43
新北市長侯友宜19日前往台北慈濟醫院，為轄內第48家公共托老中心揭幕，這裡提供包含復健復能照護、護理評估、營養諮詢等更多元的專業服務，同時結合日間照顧、失智據點及銀髮俱樂部「3合1」複合式據點，成為社區長者的第二個家，達到長者在地老化的理想。
侯友宜表示，這是今年繼7月新莊新樹托老中心成立後，第二家公共托老中心揭幕，目前還有鶯歌、板橋及貢寮3家公共托老中心正積極籌備中，預計年底前陸續開幕，希望在民國111年達到總數60家目標。19日開幕的臺北慈濟社區長照機構公共托老中心就在新店慈濟醫院旁邊，結合慈濟醫療資源，提供護理師、物理治療師、營養師跨領域醫療照護、懷舊治療及慈濟特有的環保概念，刺激長輩思維、活躍參與，所需費用經衛生局派員評估失能失智等級後，再依等級及經濟條件分別自付16％或免費。
機構內包含日間照顧、失智據點及銀髮俱樂部，提供長輩健康促進、預防延緩失能運動、共餐等活動，藉由健康與醫療介入，延緩長輩失能失智，減輕家屬照顧壓力。
侯友宜認為，臺灣的問題不只老化，更值得重視的是促進健康、預防延緩失能及強化失智症初級預防。根據衛生福利部統計，國人平均餘命為80.8歲，高於全球平均。然健康平均餘命72.3歲。換言之，國人老化時有長達8年處於失能或失智狀態，不僅沒有生活品質與尊嚴，通常大都由家人肩負照顧責任，對家庭及國家財政極大的壓力。
侯友宜感嘆地說，他9年前擔任新北市副市長時，65歲以上34萬人，然後這個數字急速驟增，平均下來每個月增加將近3,000位，到現在已近61萬。衛生局長陳潤秋補充，公托中心把握地利推動老幼共融，每周2次由慈濟幼兒園3至6歲之小朋友陪伴長輩參與活動，小朋友童言童語刺激長輩思維，讓長者保持心境的活潑開朗。