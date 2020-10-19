高含水隱眼非人人適合！專家籲「3種人」別戴　恐釀危機

現在科技發達，許多愛美的男女、運動員等，都會選擇配戴「軟式隱形眼鏡」，而隱眼的款式與鏡片種類也不斷推陳出新，究竟不同類型的隱眼各有什麼特色？又該如何挑選最適合自己的隱眼呢？食藥署網站《食藥好文網》就特別撰文解惑，提醒高含水產品不是每個人都適合，「3種人」建議別戴，否則恐有危機。

《食藥好文網》指出，最常見的軟式隱形眼鏡材料分為「水膠」及「矽水膠」兩種。在透氧率（DK值）方面，水膠較低，約為20~30％，頂多到60％；而矽水膠因含矽膠成分，透氧率較高，可達到80％以上。雖然一般認為隱形眼鏡的透氧率愈高愈好，但是透氧率並非選購時唯一考量，個人體質、眼睛狀況、生活習慣與環境等，都會影響實際配戴舒適度。

《食藥好文網》表示，許多水膠材質產品宣稱可藉由提高含水量來提升透氧率，不過這些產品可能降低了其他材料的比例，導致鏡片易破碎，容易割傷角膜。除此之外，並非每個人都適合使用高含水產品。假如本身「淚液分泌不足」、「眼睛容易乾澀」，或是「長時間待在乾燥空調環境的人」，配戴高含水量的隱眼，隱眼便會跟眼睛「搶水」，並將水分蒸散至空氣中，導致鏡片變乾，引發眼睛乾澀不適。





而矽水膠材質雖然透氧度較好，卻容易吸附淚膜層的油脂，沉積多了，就會愈戴愈模糊，加上鏡片比較容易附著蛋白質等沉澱物，因此，做好清潔、保養工作，顯得更加重要。



▲高含水隱眼並非人人都適合，專家呼籲「3種人」別戴，恐造成隱眼與眼睛「搶水」，引發眼睛乾澀不適。（示意圖／取自pixabay）

《食藥好文網》更呼籲，無論哪一種材質，使用不當都容易增加感染機會，「遵守時限」是最大要點！全天配戴以「8小時」為限，戴著隱形眼鏡睡覺更是大忌！日拋型用完即丟，千萬別在隔天繼續使用；月拋和季拋即使沒有每天配戴，也要定時清潔，裝卸前一定要徹底清潔手部。至於許多人初次購買隱眼時，為求方便，直接按照平日配戴的眼鏡度數選購，但隱形眼鏡是附著在角膜上，少了瞳孔到鏡框之間的距離，度數需比一般眼鏡度數少。





假如鏡片弧度、大小，未能配合自己眼球弧度、角膜大小，很容易讓眼睛感到疲憊，或造成角膜受傷，建議購買前仍應先諮詢專家，再視自己的需求挑選合適的產品。

此外，《食藥好文網》也提醒，隱形眼鏡屬於醫療器材，選購前應先請眼科醫師檢查，或請專業驗光人員驗配後，再到領有藥商許可執照的眼鏡行、藥局等實體通路購買，切勿因貪圖便宜，上網購買來路不明的商品。（編輯：許苡晴）