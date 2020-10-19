專為頂級土豪服務！橫綱凱咪揭網美圈「報價單」私下內幕

網紅橫綱凱咪日前因爆料網美圈7成在賣淫，還揭密她們踏入賣身階段的SOP，貼文曝光後掀起熱議，她昨（18）日再加碼爆料，透露淫媒經紀人的報價單也有分真偽，並教學要如何分辨，而橫綱凱咪因為過於了解生態，所以被許多人質疑也有在賣，於是就決定透過Q&A向大家澄清。

橫綱凱咪表示在台灣所有的淫媒經紀都有一份報價單與「照片麻豆卡」，這些名單是用來招攬買春客，但是這份名單的真實度只有2成真的，其他8成都是假的，「而這2成是專為頂級土豪服務的，價位通常是10萬起跳到百萬都有，一般不會在台灣買，都會特別飛去國外，叫你想要的妹子飛去國外，因為他們這些有錢人比這些大牌藝人明星網紅還怕曝光，擁有真實名單的淫媒，他們還會專業到身家調查客戶」，她也告訴大家，普通人想與大牌明星和網紅發生關係是不可能的，因為他們賣一次可以好幾個月不用工作。

橫綱凱咪最後也在Q&A環節澄清自己沒有在賣，「 如果我有在賣還要那麼努力站展喔？如果我有在賣打這樣的文章，不就自打臉」，她也呼籲酸民快點刪留言，否則會選擇提告，「因為我就是屬於那種你拿不出證據打我臉的，我就會告你，我很常告酸民的，可以為了只有兩萬的賠償金而告酸民」。（編輯：侯家瑜）



▲橫綱凱咪臉書發文。（圖／橫綱凱咪臉書） ▲橫綱凱咪澄清自己沒有在賣。（圖／橫綱凱咪臉書） 橫綱凱咪臉書全文





淫媒經紀人報價單的真偽? 今日網友 Q&A





台灣的淫媒經紀很多！但你知道真偽如何分辨嗎?

在台灣所有的淫媒經紀都有一份報價單與照片麻豆卡

這些名單是用來招攬買春客的，但是這份名單的真實度只有兩成真，其他八成都是假的

為什麼會這樣說呢? 假設你的薪水三萬元好了，你想幹知名網紅或是大牌藝人

存了幾個月錢就可以實現願望，請問，有可能嗎?有可能的話早就每天媒體都在報導像劉喬安當初的新聞了

還需要上網找新聞嗎? 所以當你不是頂級消費客時，去汽車旅館叫雞

只會遇到兩種狀況





1.看了照片叫了你想要的人到現場準備幹她，但來的卻不是妳知道的人，你要嘛給車馬費200換人，要嘛當自己瞎了幹下去

反正兩萬以上的雞都不會長得太差





2. 放棄叫雞，認賠房錢，或是在房間內看a片打手槍泡個澡！





擁有真實報價單的淫媒在台灣只有兩成，而這兩成是專為頂級土豪服務的，價位通常是10萬起跳到百萬都有，一般不會在台灣買

都會特別飛去國外叫你想要的妹子飛去國外，因為他們這些有錢人比這些大牌藝人明星網紅還怕死，怕曝光，擁有真實名單的淫媒

他們還會專業到身家調查客戶，所以別傻了，普通人想上大牌明星跟網紅是不可能的，他們賣一次可以好幾個月可以不用工作的

而且如果你的月收入沒過200萬，根本不可能幹到，有錢人的世界就是那麼的樸實無華且枯燥，凡人們別在想了，快去洗洗睡吧，夢裡什麼都有





喔對了，但是因為今年疫情的關係，所以記者如果要拍到大牌藝人或網紅賣春，是有可能在頂級飯店堵到的喔





最後就是今日網友 Q&A





1. Q. 為什麼不是九成在賣淫? 是七成 ?





A. 你必須把圈子換算，直播+外拍+活動展場+平面+廣告+戲劇+節目等等等都算進去，就知道一定不是九成，是七成了





2. Q. 如何分辨清純型的網紅有沒有在賣?





A. 首先，這沒有一個明確答案，但有一個小方法可以看得出來，各位可以試試，[此方法不代表全部的人都適合]





如果妹子是中南部上來台北打拼的，並且常常有在更新社群的才比較適用，但不代表全部





如果網紅在社群上都會分享工作，那很容易換算每月收入，用收入去對比，大概猜得出8成





也就是說如果有個常常更新社群的小網紅一個月只上過1到2次節目，沒啥平面或是廣告案，也長期沒在劇組，更沒啥活動的話

那恭喜，至少有8成機會有在賣，因為一個節目通告大約3000到5000 ，就算沒被抽成，了不起賺1萬元 ，在劇組，小咖一集頂多給你3000

但一個月頂多1到3次出鏡 ，我當你也1萬好了， 這樣也才2萬，大家都知道，在台北生存，套房月租至少1萬（這是又老又舊又沒電梯管理室的老房子），扣除一萬，就算沒有家用問題

吃與交通與交際，或是學才藝，有可能嗎??? 越是跟人設有落差的，越看得出來，要嘛就是有有錢男人養，要嘛就是有理想，但有理想的人應該會更想辦法賺錢跟曝光吧?





3. Q.我有在賣嗎?





A. 靠北喔 . 如果我有在賣還要那麼努力站展喔，如果我有在賣打這樣的文章不就自打臉，我歡迎那些酸民說什麼看那個樣子一定也有的

最好快點刪留言，因為我就是屬於那種你拿不出證據打我臉的，我就會告你，我很常告酸民的，可以為了只有兩萬的賠償金而告酸民





4. Q.誰有在賣? JKF的有嗎?





A. 就算我知道也不會告訴你呀，講出來不就馬上出事，有在賣的人多少都跟黑道兄弟認識呀，所以自己去查啦，雞雞癢就發揮你的小宇宙去找出你要的妹子





5. Q.妳要多少錢才可以賣?





A.聽說我有房有存款，好像沒有什麼理由要賣耶?而且跟陌生人上床也不知道有沒有病，不需要啦





6. Q.哪時有新作品?





A.明天晚上八點半會有跟民視花旦張家瑋合作的新影片，叫貴圈真亂，可以看一下，我第一次演反派，真人真事改編

我是橫綱凱咪，我以為今天的新聞就只有一家報導，要不是大部份都報導了，我差點就信了