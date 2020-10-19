股匯齊揚！台股早盤漲逾百點 台幣強升近3角快破28.7元
股匯齊揚！台股早盤漲逾百點 台幣強升近3角快破28.7元
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-19 09:44:42
台北股、匯市今（19）日早盤同步走揚，台股大漲逾百點，新台幣兌美元續向「彭淮南防線」挺進，一度來到28.701元、強升2.78角。
在市場對經濟數據的樂觀態度受到預算赤字飆高打擊，加上預期新的刺激方案近期可能無法過關，美股上周五收盤漲跌互見，道瓊工業指數終場上漲112.11點，漲0.39%，收在28606.31點；標普500指數上漲0.47點，漲0.01%，以3483.81點作收；那斯達克指數則下跌42.314點，跌0.36%，收在11671.556點。亞股今日早盤同樣漲跌互見，日股漲，韓股跌，而台股開盤即收復12800點，以12803.32點、上漲52.95點開出，並在電子權值股包括台積電、鴻海、聯發科、大立光等齊揚下，漲點幅擴大逾百點，目前最高來到12889.60點、上漲139.23點。至於新台幣兌美元也持續升值，在央行總裁楊金龍稱28元將成短期常態下，新台幣兌美元今日早盤持續向前央行總裁「彭淮南防線」挺進，一度來到28.701元、強升2.78角，是否會進一步突破28.7元值得關注。