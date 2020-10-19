駕 Range Rover Evoque 長征屏東去！發掘台灣在地兼具創新與經典的「Evoque」能量
駕 Range Rover Evoque 長征屏東去！發掘台灣在地兼具創新與經典的「Evoque」能量
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-10-19 09:55:01
身為 Land Rover 品牌旗下相當受歡迎的中小型休旅車代表 Range Rover Evoque，融合了品牌超過 70 年的越野經典，更有著大膽且前衛的設計理念，在許多人眼中，堪稱一輛藝術品。Evoque 代表著經典與創新的完美融合，就如同這塊美麗的台灣土地上，也有許多可以「Evoque」稱呼的能量，透過職人的努力，將傳統與新意兼容，正因如此，還有什麼比開著 Evoque 來一場壯遊、發掘在地 Evoque 能量更對味的事情了呢？跟著我們這支影片，一起去發掘台灣這塊土地上，值得讓人細細品味的 Evoque 能量吧！
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