戰狼耍流氓！中國外交官闖我斐濟外館國慶酒會打人

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戰狼耍流氓！中國外交官闖我斐濟外館國慶酒會打人

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-10-19 10:37:01｜update2020-10-19 13:14:58

▲外交部政務次長曾厚仁證實，中國外交官闖入斐濟代表處國慶酒會動粗，此事件全被外媒《亞太報告》（Asia Pacific Report）寫出來。（圖／翻攝《亞太報告》（Asia Pacific Report）網站）
▲外交部政務次長曾厚仁證實，中國外交官闖入斐濟代表處國慶酒會動粗，此事件全被外媒《亞太報告》（Asia Pacific Report）寫出來。（圖／翻攝《亞太報告》（Asia Pacific Report）網站）
我國駐斐濟代表處8日在Grand Pacific Hotel舉辦慶祝中華民國109年國慶酒會，斐濟前總理、前第一夫人、政要與僑界等百餘人出席。但是傳出中國大陸外交官闖入國慶酒會會場破壞，傳出發生推擠造成我方與中方人員受傷，外交部表示，已報警由斐濟警方偵辦中。
根據外媒《亞太報告》（Asia Pacific Report）今（19）日報導，兩名中國外交官闖入台北代表處慶祝國慶晚會現場，並針對外交使團、國際組織、非政府組織和斐濟華人社區成員等人拍攝照片，台灣外交部人員在阻止過程中，與中國外交官發生衝突，造成雙邊人員都受傷。
立院外交及國防委員會今日「台美雙邊貿易談判之現狀，及推動台美雙邊貿易協定之規畫與遠、中、近目標」專案報告，無黨籍立委林昶佐詢問我國駐斐濟代表處遭中國外交官闖入，甚至動粗一事，中國外交官是否有向斐濟提出外交豁免？

外交部政務次長曾厚仁答覆表示，斐濟代表處事後發電報回來，將過程描述詳細，這兩位中國外交官先四處張望、離開後又很快回來，並在外面大聲叫囂，幾乎要闖入，我外館代表團人員上前制止，發生肢體衝突。曾厚仁說，我外館人員當時馬上向斐濟警方與斐濟外交部反應，但是中方外交人員沒有說要「外交豁免」，目前人證物證都交給斐濟警方，還在密切追蹤斐濟如何處理。
民進黨立委王定宇質詢時表示，中國這已經不是戰狼外交，而是「蠢狼」外交，應該給予勇敢制止中國外交官粗魯行為的外交部人員獎勵。曾厚仁表示，會回去研議。
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