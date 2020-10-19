羽球／小戴和陳雨菲缺席　奧原希望終結7連亞紀錄奪冠

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羽球／小戴和陳雨菲缺席　奧原希望終結7連亞紀錄奪冠

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-10-19 10:05:53

Badminton World Championships / WS / Okuhara
▲奧原希望。（圖／美聯社／達志影像）
本屆超級750丹麥羽球公開賽，由於歐洲疫情未獲得控制，出國風險高，因此許多好手並未選擇前來參加比賽。而一些選手也抓住了這個機會，日本女將奧原希望昨天在女單決賽擊敗西班牙奧運金牌得主Carolina Marin，奪得睽違2年以來的冠軍。
本屆丹麥賽我國女單球后戴資穎並未參戰，男單也只有周天成一人前來，而中國大陸國家隊則是全部退賽，因此這一屆盃賽整體競爭力薄弱，還被球迷譏為「歐洲內戰」。
在此之前奧原希望最後一次拿到冠軍的賽事為2018年的香港羽球公開賽，在那之後他7次打進決賽但都只能屈居亞軍，包括在2018年年終總決賽及2019年世錦賽2度敗給辛度，成為近年最悲情的「收銀員」。

不過這次她把握住天賜良機，一路殺進但女單決賽，面對狀態還沒完全調整到高峰的Marin，她最終以21:19、21:17直落二獲勝，也終結了自己的冠軍荒。
而其他項目方面，男單由丹麥新星Anders Antonsen奪冠，兩位破30歲的英國好手Chris Langridge/Marcus Ellis拿下男雙冠軍；日本第一女雙福島由紀/廣田彩花擊敗同胞好手封后，而混雙則是Isabel Herttrich/Mark Lamsfuß拿下組隊以來首冠。
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