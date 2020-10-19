名家論壇》阿術克斯／中天新聞台現在該做的事

所以，假如中天新聞台現在想要取得社會認同跟支持，其實要做的不是一直把政府扣上傷害言論自由的帽子，而是趕緊向社會說明中天新聞是怎樣的一家好媒體，尤其是針對聽證會要討論的議題，更是可以直接向社會大眾說清楚講明白，這也才是一家堂堂正正的新聞台該做的事。
聽證會的八大議題包括了 :
（一）中天新聞台是否已履行前次換照之附款與行政指導，及評鑑命改善事項？
（二）中天新聞台過去是否有營運不善之情事？違規裁罰案件是否過多？自律內控機制是否失能？
（三）中天新聞台之內控機制是否足以確保下列事項：
１、落實節目製作流程自律；
２、避免外界不當干預新聞製播；
３、自律倫理委員會有效運作；
４、獨立審查人有效運作；
５、改善過去違規情事，並提升新聞專業自主。
（四）中天新聞台之人事組織及執行能力是否足以落實營運計畫？財務結構與財務狀況是否健全？其股權結構與負責人是否對新聞獨立製播有不利影響？
（五）中天新聞台節目規劃是否落實視聽多元及弱勢保障？
（六）中天新聞台員工之勞動權益是否受到確實保障？
（七）中天新聞台換照案對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗有何利或不利之影響？
（八）中天新聞台換照案就閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質及勞動權益有何利或不利之影響？
說句實在話，不只是對中天新聞台，對於任何一家新聞台而言，上述八點的每一項每一句每一點都很重要，如果無法達成這些標準，通通都是不合格。
其實，現在網路媒體的影響力已經不下於電視新聞台，尤其是各種網紅的社會評論，程度跟品質差異甚大，各種似是而非的聳動言論充斥我們的日常瀏覽訊息之中，對於民主社會所需要的理性公共討論，其實是很大的擾亂。意思也就是說，現在台灣社會並不存在言論自不自由、新聞自不自由的問題，是素質好不好的問題。
在這種時候，電視新聞台其實更要作為媒體表率，因為比起網路媒體或是個體網紅，電視新聞台還是擁有比較多的資源，絕對可以做出更全面性、更具內容性，而且更有助社會進步的新聞報導。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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