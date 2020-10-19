萊豬進口新增貨號？經長王美花：初步看起來不可行

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萊豬進口新增貨號？經長王美花：初步看起來不可行

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-19 11:02:48

鬆綁美豬牛進口　鄧振中：證明台灣有守國際規範決心
▲針對含萊克多巴胺的美國豬肉是否要新增貨品單獨分類號列（CCC Code）？經濟部長王美花認為初步看起來是不可行。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
立法院經濟委員會今（19）日邀請經濟部長王美花等部會首長，針對開放含萊克多巴胺的美國豬肉新增貨品單獨分類號列（CCC Code）進行報告，但王美花一開始就表態「初步看起來不可行」，萊克多巴胺不是商品只添加劑，若都要一個序號，這會造成混亂，況且動物添加物約有100多種，台灣過往從來沒有針對動物添加物獨立訂定貨號，全球也沒有國家這麼做，若要增列貨號，在世貿組織（WTO）也會被挑戰，認為沒有必要性
經委會今日邀請經濟部長王美花、財政部首長率關務署長就「開放含萊克多巴胺美豬、美牛後，能否走向全面台美自貿協議」及「新增含萊劑美豬的貨品分類號列（CCC code）」進行報告，並備詢。王美花會前受訪時就指出，月齡30個月以下的美牛已開放8年，在台灣也受到歡迎，市占率一直增加，即使含有萊克多巴胺，安全性是沒有問題的。
王美花認為，若在含萊克多巴胺美豬和美牛做出不一樣的區別對待，在科學依據上會被挑戰，經過這樣的評估，我們一定要去解除這樣的障礙，對台美經貿關係才能往前再推進。

因此，對於對含萊克多巴胺美豬貨號是否增列？王美花在面對藍委質詢時直言：「我們初步看起來不可行」。她說，含萊克多巴胺不是商品只是添加劑，若都要一個序號，這會造混亂，動物添加物約有100多種，台灣過往從來沒有針對動物添加物獨立訂定貨號，全球也沒有國家這麼做。

不過，國民黨立委楊瓊瓔點出目前基因及非基因改造黃豆就有訂單一貨號及稅號，對此，王美花僅表示，基改與萊劑是不同的事。此外，國民黨立委賴士葆則詢問王美花敢不敢吃美豬？還要她在開放進口當天與先生、即國安會主委顧立雄一起開直播吃給大家看，王美花回應「我沒問題」，只是吃1天就可以，不要叫她吃1個月，她解釋美豬進口檢驗是沒問題，問題在於好不好吃，「我都會到菜市場買台灣豬肉」。

至於財政部關務署今日下午將邀集農委會、行政院經貿辦、食安辦、貿易局及食藥署等開會，討論是否針對萊豬增列税號，屆時若決議要增列稅號怎辦？王美花表示，會尊重另一委員會的決議。
也有立委詢問增列貨號是否影響洽簽雙邊貿易協定（BTA）時程？王美花說，在貿易上進行任何的動作，會被外界檢視有沒有貿易上的必要性，若我們認為規定的萊克多巴胺萊容許量是安全的，就跟其他所有動物添加物是一樣的道理，單獨對萊劑增加貨號，在WTO會被挑戰，認為沒有必要性，但對於洽簽時程表，王美花未正面回應，僅表示目前萊豬與美牛開放案仍在立法院審查。
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