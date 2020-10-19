學習歷程檔案「天怒人怨」　潘文忠：會再多對話

教育部從去（2019）年開始推動108課綱，學習歷程檔案制度也同時上路，然而，在實施了一年多後，卻遭到不少師生反彈，立法委員林奕華今（19）日於立法院教育文化委員會質詢時指出，學習歷程檔案實務上的結果造成每個學期從學校和學生都在進行軍備競賽，「天怒人怨」，對此，教育部長潘文忠說，會再進行對話。

林奕華指出，日前在公共政策網路參與平台也有高中生發起廢除學習歷程檔案連署，截至目前為止已經有8367人連署，現場的家長、老師、學生都痛苦的不得了，對於現在學習歷程檔案的狀況「天怒人怨」，雖然教育部規定最後只會上傳6件學習歷程檔案，但是由於很多學生還不認識、不確定自己未來的科系，學校會要求教師和學生針對各科都要準備學習歷程檔案，造成過度負擔。

林奕華表示，很多學校因爲針對學生因為不知道未來到底想念什麼，所以每科至少都要產出1份，甚至5到6份都有，甚至收到陳情，一學期要產生40份之多的學習成果，「家長怪罪老師，為什麼這一顆沒有學習成果，所以哪一科的老師敢不產出？」學習歷程檔案在實務上的實施成果已經變調。





對此，潘文忠表示，「學校過度的要求學生，這才是問題」，而教育部在宣導面也會持續加強，尤其也到第一線學校進行說明，也和各大學有許多對話，學習歷程檔案的目的是希望了解學生在學習過程中的具體內容，尤其在乎在學習上有沒有心得，「國教署也會逐一對話，如果老師、校長誤解了我們就該講清楚。」

不過林奕華也說明，一味的苛責學校也不合理，教育部的理想在如此，但是實務上並不是，每學期大家都在軍備競賽，不管是學習歷程檔案或是多元表現競賽，到最後變成為了上傳而學習，那就跟理想差距很大，現階段比較重要的是去對話，但不是跟教學現場說他們都是錯的，有些事現況下就要調整，而不是只看最後3年6件的結果，否則「問下來大家都說廢止最好。」