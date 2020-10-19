中國外交官闖我外館國慶酒會打人 立委支持提告
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-19 11:34:58｜update2020-10-19 12:17:01
我國駐斐濟代表處於8日晚間舉行國慶酒會，傳出中國大陸外交官試圖進入會場拍照，經我外交部人員勸阻時發生肢體衝突，造成外館人員受傷。立委今（19）日表示，支持外交部對中方外交部人員提告。
外交部發言人歐江安今日表示，8日當晚中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖我國酒會會場並拍照蒐集出席的賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫。中方人員後來遭斐濟警方強制帶離現場，但反向警方誣賴謊稱是中方人員遭我方人員攻擊，企圖顛倒是非，混淆視聽。外交部對中國駐斐濟大使館人員嚴重違反法治與文明規範的行為，予以強烈譴責。外交部表示，已在第一時間慰問受傷的我國駐處人員，並請駐處立即向斐濟外交部及警政署提具人證及物證，釐清事實，以正視聽。此外，我方並即向斐濟外交部表達對中國大使館最嚴正的抗議。考量中國駐外人員近來屢屢挑釁的戰狼外交作法，外交部已請駐處與當地警方保持密切聯繫，加強未來舉辦活動的維安作業。
立院外交及國防委員會今日「台美雙邊貿易談判之現狀，及推動台美雙邊貿易協定之規畫與遠、中、近目標」專案報告，朝野立委關切斐濟外館國慶酒會遭中方囂張鬧場一事，民進黨立委何志偉要求外交部向打人的中國外交官提告。外交部政務次長曾厚仁表示，斐濟警方傾向於低調處理，幫我方爭取權利，針對是否向中方提告傷害，會回去跟部裡長官報告。亞東太平洋司長曾瑞利表示，酒會飯店會場的監視器沒拍攝到衝突畫面，斐濟警方將這件事定調為雙方衝突。一名我方外館人員在推擠過程中撞到頭受傷，所幸傷勢無大礙。