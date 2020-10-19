數位身分證選舉無法讀卡 綠委：會有人冒用、搗亂
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-19 11:38:15
內政部推行數位身分證，明年元旦開始在澎湖縣、新竹市、新北市部分地區試辦，中選會主委李進勇表示，未來在全面換發前，將會有一段時間的選舉是數位身分證、紙本身分證並行。但李進勇也坦承，現在中選會還沒有建置數位身分證讀卡機的能力，未來要靠選務人員辨別真假，民進黨立委張宏陸批評，選舉會遭到有心人士搗亂，以中選會的處理態度只怕掛一漏萬，若出現盜用沒人擔得起責任。
立法院內政委員會19日邀請中選會進行業務報告、並備質詢。張宏陸質詢時直接點破，若有人刻意做假的身分證、記下他人的基本資料要來冒領選票、投票，中選會如何因應？李進勇一開始沒聽懂張想表達的意思，只說「數位身分證上會有出生年月日、身分證字號。」張進一步問「紙本的身分證都會被偽造了，數位身分證不會嗎？你沒辦法讀卡，如果卡片是假的怎麼辦？」李進勇則回「茲事體大，選務能力沒辦法辨別。」張宏陸表示，現在偽造技術高超，連美金都能印，中選會如果沒辦法讀卡，像中國等有心人士想來破壞台灣選舉，中選會該怎麼因應？李進勇說「我們會加強選務人員訓練。」
「不能推給第一線，這樣你連招募都會有困難！」張宏陸表示，他辦過很多場選舉，從小至村里長、大至總統選舉他都辦過，推給第一線會造成他們很大的壓力，他認為現在台灣都建立電子連署系統了，未來是否能因應在選舉投票上？李進勇說「已經建置完成，但資安要求很嚴格。」李進勇最後補充道，除了選務人員的基本訓練外，中選會也將列出短中長期規劃，希望未來用讀卡機搭配數位身分證的方式來處理選務。