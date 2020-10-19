名家論壇》黎榮章／國軍防衛台灣有信心者大增，原因是？

台灣民基金會最新民調，有4成9的人對國軍防衛台灣有信心，這個數字相較於2018年4月的調查，增加了22個百分點，有專家解讀這個差異，認為是台灣「人心大變」，分析更指出，台美關係近期急遽升溫，美國高層官員陸續訪台，雖未必立即能簽訂什麼協議，但對台灣人心的鼓舞和信心強化是有絕對正向的影響。

依QuickseeK快析輿情資料庫監測，國軍話題的網路總聲量，2018年為170082、2019年372844、2020年至9月30日止為773445。在美中對抗持續增強的國際格局下，蔡政府堅定的親美抗中路線，導致台海局勢升溫，「兩岸是否開戰？國軍戰力如何？」成為焦點，因此本年度尚未過完，整體聲量就超越前2年的聲量總和。至於國軍的評價是否隨著討論量而有所提升？網路風向指出，2020年的網路好感度（P/N值）是0.32，相較2年前提升了約0.1，雖起伏不大，但輿情對國軍的評價確實上升。

▲國軍話題 正負聲趨勢（圖／QuickseeK提供）

民調結果，對國軍有信心的比例較2年前提升22個百分點，是什麼原因讓數字有所轉變？部分人士分析，係因為「台美關係升溫」、「美國對台軍售」等因素，對台灣人心鼓舞和信心強化有正向影響。QuickseeK快析輿情資料庫根據這2項，另新增台海情勢話題，探討這些話題的正面聲量，和國軍的正面聲量間的關聯性。

結果發現，7月後「台海情勢」與「國軍」的正聲量相關性竄升，相關係數成長6倍躍升至0.38。而「台美關係升溫」和「國軍」的正聲量相關性不高，1至3月甚至為負相關，被視為「外交突破」的7至9月，相關係數也僅0.09。

換言之，即便蔡政府不斷宣稱台美關係「史上最佳」，讓外界認為台灣對外關係升溫，但輿情風向告訴我們，這並沒有因此拉抬國軍的正面評價。此外，美國對台軍售雖不斷加碼，但因為涉及專業的國防知識，普遍民眾較難理解，更難以直接轉換為對國軍的好感度。

▲國軍相關話題 正聲量關聯性分析（圖／QuickseeK提供）

為何台海情勢不斷升溫，反而較能帶動國軍的正面討論聲量？分析「台海情勢」話題下的相關討論主題，發現「中美關係」、「中印關係」、「中日關係」3者占整體討論46%，輿情多把台海情勢和中外關係綁在一起談。中國近來和多個西方國家有外交紛爭，在邊界上又與印度交惡，對於台灣民眾來說，「敵人的敵人」變多了，自然連帶提升了對國軍的戰力信心。

此外值得一提的是，「兩岸雙方武力展示」的討論量占2成，其中尤其以空軍裝備為主。近來共軍頻頻擾台，蔡英文三不五時視察軍隊，使得「天駒部隊」、「萬劍彈」、「響尾蛇飛彈」等軍備受到媒體報導，並以戰機劃過天際、飛彈通過靶測等極具畫面張力的方式呈現在國人眼前，可見頻繁的「秀肌肉」或多或少還是能提升民眾信心。

▲台海情勢 網路討論主題類聚分析（圖／QuickseeK提供）

民調指出國軍防衛台灣，有信心者增加22百分點，透過輿情大數據監測，網路對國軍評價在近2年也是提升，只不過幅度並不算大。由於該民調不是定時調查，在缺乏滾動式調查的情況下，民意可能受短期特定事件而產生較大變異。此外輿情大數據進一步指出，國軍信心有所提升，和中國對外關係走下坡最為相關。說到底民眾仍是明理人，都能理解「台美關係提升」僅是虛有其表，而「中美關係惡化」才是本質，沒有了這個前提，哪裡有台美關係提升的可能？更遑論這個表象能對國軍信心造成什麼正向影響了。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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