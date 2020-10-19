斐濟代表處活動遭中方鬧場 柯文哲：是我就把人拖去處理
斐濟代表處活動遭中方鬧場 柯文哲：是我就把人拖去處理
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-19 11:44:05
我國駐斐濟代表處8日在當地旅館舉辦國慶酒會，不過卻遭到中國大使館的外交人員闖入，與我國人員發生肢體衝突。現場一名駐處的接待人員，更被中方人員毆致腦震盪，事後並到醫院驗傷。而台北市長柯文哲今天（19日）上午受訪時問及此事，表示如果是自家在辦活動，結果有人來鬧場，「只有兩個人來，我一定把他拖進去」。
根據外媒報導，我國駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會，卻遭中國大使館人員闖入，雙方並有肢體衝突。台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉行國慶酒會時，有兩名中國外交人員強行闖入、拍照，不肯離去，甚至攻擊台灣駐處人員。根據報導，斐濟警方雖到現場，但中國外交人員主張外交豁免權，斐濟警方便無進一步行動。而消息在今天傳回國內，外交部方面表示，駐斐濟代表處即刻發電報回外交部詳述過程。駐處也即刻向斐濟外交部及警方說明事發經過，並提供相關人證、物證。外交部將密切觀察斐濟後續處理情形，但因為台灣與斐濟沒有邦交，處理時間可能不會很快。而被問到為何不在第一時間向台灣民眾說明並公開譴責中方？外交部則直言，目前已多方研議，但希望在對外說明前，先確實釐清所有細節。而針對中國外交人員直接侵門踏戶，直接到我國國慶酒會活動鬧場，甚至無故毆打我方駐外人員，台北市長柯文哲則表示，「我們自己在辦活動，如果是我負責的，我們一大堆人在辦活動，只有兩個人來，我一定把他拖進去，拖進去處理一下。」柯文哲說，「就像我們在廟會辦活動，兩個小混混來應該怎麼處理？當然就把他拖進來啊！」柯文哲也直言，這種事情應該外館自己私下處理，不用回報導外交部，「自己在地方就可以處理掉了」。