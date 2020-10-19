現在是不是打房時機？財長稱適時出手、房地合一稅不能廢
現在是不是打房時機？財長稱適時出手、房地合一稅不能廢
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-19 12:02:38
中央銀行副總裁陳南光日前撰文示警房價上漲可能損害長期經濟成長，讓外界解讀政府正在研議採取打房措施的可能性，不過，央行總裁楊金龍表示目前還不是打房適當時機。財政部長蘇建榮今（19）日在立法院也被問到現在是不是打房時機？他表示，政府有注意到這問題，只是這要跨部會合作，財政部、央行及內政部會整體考量，「會在適當時機來做」。他還強調財政部也一直關注房價問題，過去就針對炒房祭出房地合一稅，最高稅率45%，有抑制短期炒房的作用，這也是財政部堅持不能取消的原因，
蘇建榮今赴立法院財委會備詢，國民黨立委曾銘宗質詢時提到，央行總裁楊金龍認為目前不是打房適當時機，政府後續到底要不要打房？蘇建榮表示，政府已有注意到房價問題，政府是一體的，不論是央行也好，財政部也好，還是內政部也好，基本上會做整體考量，也要跨部會合作才會有效，這還包括地方政府的配合。曾銘宗則要財政部表明打房立場，蘇建榮強調，財政部一直在關泣房價問題，特別像是過去實施房地合一稅，短期1年炒作買賣，稅率高達45%，2年內也要35%，再長就是20%，基本上這是財政部針對炒房設定的房地合一稅，這稅制目前多少有發揮一定作用，短期炒房是要付出很高的代價。
不過，蘇建榮也說目前國內自住房屋比例高，調高稅率恐造成自住房屋者負擔較重，要考慮到這個情況，雖然業界也有反映取消房地合一稅，但財政部堅持保留就是避免短期投資炒作，而且稅負不只有稅率問題，還有稅基，地方政府要合作，合理評定稅基，中央地方應攜手合作。國民黨立委賴士葆同樣也提到房市問題，蘇建榮強調對房市不會打太極，財政部有注意到這個問題，也規定台商資金匯回也不能用於房地產炒作。至於政府是否出手打房？蘇建榮以韓國房屋稅為例，韓國過去打房也很厲害，但最後卻失敗，結果造成租屋族租不到房子。他再次重申，政府已注意到打房問題，若有必要會適時出手，跨部會制定方案。