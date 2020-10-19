MLB／貝林傑關鍵轟！道奇搶七逆轉勇士　3連勝進世界大賽

不過道奇在克服1:3落後、扳平戰局後，展現出強大韌性，3局下兩出局後，他們開始反撲，Jutin Turner選到保送，接著Max Muncy敲出二壘安打推進，昨天扮演致勝英雄的Will Smith擊出帶有2分打點的安打，幫助他們一口氣將比數追到2:2。
May今天只投了1局就退場，由Tony Gonsolin接手，但在第4局後者也出現控球狀況，開局連2保送送勇士跑者上得點圈，接著Austin Riley擊出帶有1分打點的安打，讓勇士再次超前，但可惜之後出現雙殺打，球隊沒有再添分數。
勇士先發Ian Anderson今天投3局被敲5支安打、丟2分後退場，之後T. Matzek和S. Greene各投1局，他們雖然合計送出3次保送，但無失分。不過6局下A.J. Minter上場接手，隨即被代打的Enrique Hernandez敲出追平轟，比數又回到3:3平。
第7局Bellinger在和C. Martin纏鬥了8個球後掃出陽春砲，這至關重要的1分，讓道奇本場首度取得領先。
勇士隊在第4局之後就沒有再敲出安打，道奇在本系列賽的最後的3局都交給了Julio Urias來完成，他也不負眾望的讓對手9上9下，沒被敲任何安打、也沒有保送，幫助球隊完成這場艱辛的逆轉勝。