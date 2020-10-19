新北爭環狀線經營權 柯文哲：不能一條捷運兩家公司營運
新北爭環狀線經營權 柯文哲：不能一條捷運兩家公司營運
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-19 12:12:37
雙北環狀線捷運經營權爭議再度浮上檯面，日前新北市長侯友宜對外喊話，表示希望經由交通部協調後，能夠將經營權收歸為新北捷運公司營運，更直言「自己捷運自己蓋」，不過卻遭到台北市長柯文哲反對，柯今天（19日）上午接受媒體訪問時，再次強調「環狀線不可能由兩家捷運公司經營」。
侯友宜受訪時強調，環狀線大多數捷運站與路線，都是在新北市境內，「不可將責任推給別人，自己的捷運蓋起來了就要負起責任。」侯友宜說，「相當感謝柯市長指導，非常感恩台北捷運公司，謝謝這段期間協助新北市經營環狀線，不過這條捷運在新北市境內，新北自己出資興建，也在新北境內。」侯友宜更直言「我要負起責任，這樣才對得起新北市民」。不過柯文哲今天上午受訪時，也再度強調環狀線不可能由兩家捷運公司同時經營。「最理想是誰興建、誰營運、誰負責。」柯文哲說，「因為環狀線不可能從新北市開到台北市時，說『請各位下車，現在換車廂、換司機、換機電系統』，不可能嘛！所以環狀線還是要單一營運公司、機電系統」。而面對侯友宜受訪時喊話「不想虧錢再怪台北市，新北市可自負盈虧」，柯文哲也語帶酸意回應「他有那麼偉大喔？」不過話鋒一轉柯文哲還是強調，雖然環狀線要全部蓋完，都是下一任市長的事，但原則上還是不債留子孫，該處理完的就要處理。柯文哲也直言，若是雙北真的沒辦法協調好，那只能有賴交通部再出來協調。