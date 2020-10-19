MLB／7戰敲5轟11打點創紀錄　道奇席格獲國聯冠軍賽MVP

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MLB／7戰敲5轟11打點創紀錄　道奇席格獲國聯冠軍賽MVP

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-10-19 12:31:35

道奇隊Corey Seager。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊Corey Seager。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇今天在史詩般的系列賽中，透過搶七戰的關鍵一勝，最終以4:3逆轉擊敗勇士，完成了超級大逆轉，也再度打進到世界大賽。而在這7場比賽狂敲5發全壘打、11 分打點的游擊手Corey Seager，也被選為國聯冠軍戰MVP。
道奇在本次系列賽一度以1:3 落後給對手，但是靠著Seager的棒子，以及Mookie Betts驚人的防守表現，最終他們完成了困難度極高的3連勝，逆轉晉級。
Seager在今年國聯冠軍戰的7 場比賽，總共敲出了5發全壘打，還有11分打點，兩者均創下大聯盟NLCS的新記錄。 另外他也打破了斯Davey Lopes和Justin Turner在隊史單一系列賽最多的6轟和15分打點的紀錄。
今年美聯和國連的分區冠軍賽最終都打到了搶七，不過結果卻不相同，太空人昨天以3:4敗給光芒，未能完成逆轉秀；不過今天道奇成功翻盤，以4:3擊敗年輕的勇士，4年內第3度的打進世界大賽。
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