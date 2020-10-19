中國外交官闖我外館國慶酒會鬧場　斐濟受壓力低調處理

我國駐斐濟代表處8日在Grand Pacific Hotel舉辦慶祝中華民國109年國慶酒會，傳出中國大陸外交官闖入國慶酒會會場強行拍照，更發生推擠，造成我方與中方人員受傷，外交部表示，已報警由斐濟警方偵辦中，但是斐濟官方傾向於低調處理。

立院外交及國防委員會今（19）日邀請外交部與經濟部對「台美雙邊貿易談判之現狀，及推動台美雙邊貿易協定之規畫與遠、中、近目標」專案報告，朝野立委關注中國外交官在斐濟代表處國慶酒會動粗一事。

國民黨立委江啟臣在質詢時譴責中國的野蠻行為，並詢問外交部有報案嗎？曾厚仁答覆表示，事發隔天就去當地警局報案，並向斐濟政府提出嚴正交涉。

民進黨立委劉世芳詢問斐濟政府親中，將此事件傾向於定調為突發事件，斐濟警方說我方沒報案，當時斐濟政界怎麼看到？外交部亞東太平洋司長曾瑞利表示，現場發生事件這些貴賓都有看到，普遍認為是中方所為，但是斐濟外交部則認為是偶發事件。

外交部發佈新聞稿指出，我國駐斐濟代表處8日晚間舉行國慶酒會，當晚中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖我國酒會會場並拍照蒐集出席的賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫。外交部強調，他們已在第一時間慰問受傷的我國駐處人員，並請駐處立即向斐濟外交部及警政署提具人證及物證，釐清事實，以正視聽。

外交部指出，我方並即向斐濟外交部表達對中國大使館最嚴正的抗議。考量中國駐外人員近來屢屢挑釁的戰狼外交作法，外交部已請駐處與當地警方保持密切聯繫，加強未來舉辦活動的維安作業。